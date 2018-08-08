0553 313 94 23

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istemiş!

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a yönelik operasyonda tutuklanan 'kedicikler' olarak bilinen kadınların cezaevinde ilk işi kuaföre gitmek oldu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:46
Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istemiş!

Adnan Oktar suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda 'Kedicik' olarak adlandırılan tutuklulardan yeni bir haber var... Cezaevinde geçen 20 günün ardından ilk şoku atlatan tutuklulardan bazıları bakım yaptırmak için cezaevindeki kuaförün yolunu tuttu. Cezaevindeki kadın tutuklular tarafından işletilen kuaförde bakım yaptıran 'kedicikler' cezaevi hayatına alışmaya çalışıyor... 

169 TUTUKLU VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel  istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt  dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden  yoksun bırakma"  gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti. Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 169'u tutuklanmıştı. İstanbul'da Metris ve Silivri cezaevlerine yerleştirilen bu tutuklular daha sonra civar illerdeki cezaevlerine dağıtıldı. Adnan Oktar Edirne'ye; Oktar Babuna Tekirdağ'a aralarında yapı açısından önemli birçok ismin bulunduğu bir grup da Kocaeli'deki F tipine gönderilmişti. 

CEZAEVİNDE KUAFÖRE GİTTİLER

Aynı şekilde kadın tutuklular da Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilmişti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsamında 14 kadın tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine gönderildi. Aradan geçen iki haftanın ardından 'kedicikler' yavaş yavaş cezaevi hayatına alışmaya başladı. Tutuklanmanın ve cezaevinde olmanın ilk şaşkınlığını üzerinden atan 'kedicikler', cezaevindeki sosyal imkânlardan da faydalanmaya başladı. Bu kapsamda bazıları cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkûmlar tarafından işletilen kuaföre gittiler ve ilk bakımlarını yaptırdılar. Cezaevindeki kuaförde ortalama bir kuafördeki hizmetlerin yer aldığı öğrenildi.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:46
  1. Tekirdağ
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. adnan oktar
  6. kedicikler
  7. kuaför

YORUM YAZ

  • TornaciSakirTornaciSakir2 sa önce
    Adnan amca`da sirtina ağda yaptirmak isiyor, varmi gönüllü kedi ! aslan`da olabilirmis. Muhahaha
  • zekizeki1 sa önce
    turnike başlatacaklar herhalde
  • PolatPolat38 dk önce
    Dini siyasete alet edersen, namaz kılarken, abdest alırken fotoğraf çektirip reklam edersen sonuçları böyle olur. ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bahçelievler'de babası çocuğun gözü önünde annesine bıçak çekti
  1. Bahçelievler'de babası çocuğun gözü..
  2. Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
  3. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
  4. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
  5. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
  6. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
  7. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
  8. TSK onları ordu saflarına kattı
  9. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
  10. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
  11. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
  12. ABD fitili ateşledi
  13. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
  14. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
  15. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
  16. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
  17. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
  18. TPAO petrol aramak için ruhsat..
  19. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
  20. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
'Eyvah Türkler geliyor'
'Eyvah Türkler geliyor'
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
Livaneli’ye 5816 Yok mu?
Livaneli’ye 5816 Yok mu?
Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
"İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
"İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...