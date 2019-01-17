Kedi yavrusu mahsur kaldığı yerden 4 gün sonra kurtarıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te asansör boşluğunda 4 gün mahsur kalan kedi yavrusunu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir binanın asansör boşluğundan 4 gündür kedi sesi duyan kişiler, hayvana ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen AFAD ekipleri, asansör boşluğuna ulaşmak için duvarı delerek kedi yavrusunu kurtardı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.