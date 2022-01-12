Kedi otu strese, psikolojiye, uykusuzluğa iyi geliyor

Kedi otu uyku ve endişe bozukluklarını tedavi etmede ve stresle mücadelede sıklıkla başvurulan bir tedavi yöntemidir. Beyninizi rahatlatan hormonların salgılanmasında büyük bir rol oynar ve bu sayede siz de daha az stresli ve endişeli olursunuz.

Kedi otu nedir?

Kedi otu geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan şifalı bir bitkidir.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aynı piyasadaki güçlü anti depresan ilaçlar gibi etkileri olan kediotu kökü depresyon tedavilerinde de doğal bir destek olarak kullanılabilir. Sakinleştirici etkileri sayesinde uykunuzu düzenlemek ve rahat, bölünmeyen bir uyku çekmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ilaç kullanmayı seçerseniz baş etmeniz gereken birçok yan etki olacaktır. Kediotu tamamen doğal bir tedavi sunar ve yan etkiler hakkında endişelenmeniz gerekmez.

Kediotunu nasıl kullanılır?

Her eczanede kapsül şeklinde haplarını bulabilirsiniz veya aktarlardan da temin edebilir ve çayını yaparak tüketebilirsiniz. Bir bardak sıcak suya 2 – 3 gram kediotu koymanız yeterlidir. Aynı zamanda kediotunun yağı da eczanelerde satılmaktadır. Bu yağı da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kedi otu faydaları neler? Kedi otu neye iyi gelir?



Kedi otu genel olarak fiziksel ve psikolojik açıdan strese iyi gelmektedir. Serotonin hormonunda ciddi bir yükseliş sağlayan kedi otu düzenli bir şekilde kullanıldığında anksiyete bozukluğunu önler. Obsesif kompulsif bozukluklar ve bu tür hastalıklarının belirtilerinin azaltılması için de kedi otu kullanılabilir.

Şifalı bitkiler arasında yer alan kedi otunu uyku problemi yaşayan kişiler rahatlıkla kullanabilirler. Düzenli bir şekilde kedi otu tüketen kişiler de uyku sorunu problemi çözülür. Kedi otunun insan sağlığına pek çok farklı faydası da bulunmaktadır. Bu faydalar ise kişiden kişiye göre farklılık gösterir.

Günümüzde neredeyse her aktarda bulunan kedi otunun toz hali ve kurutulmuş hali bulunmaktadır. Kedi otu genellikle çay olarak tüketilir. Kedi otunun sakinleştirici bir özelliği de bulunur. Kedi otu çoğunlukla sindirim sistemini de düzenler. Zihni ise canlandırır.

Kedi otu kökü nedir?

Latince adı “Valeriana Officinalis” olan Kediotu, kedi otugiller familyasındandır. Köklerin salgıladığı bulandırıcı koku tüm kedilerin hoşuna gittiğinden toprağı kazıp bitkinin kökünü çıkardıkları için bu isimi almıştır. Beyaz ya da açık pembe renkte muhteşem çiçekler açan çok yıllık otsu bir bitkidir.

Kedi otu kökü çayı nasıl yapılır?

Kedi otu çayı kaynatılmış suyun içerisine kedi otu eklenerek yapılır. Elinizdeki kedi otu toz veya kök ise 1 fincan kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kedi otu ekleyerek yaklaşık 10 dakika demlendirilir. Demlenen kedi otu çayı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tüketilebilir.

Kedi otunun zararı var mıdır?

Kronikleşmiş anksiyete bozukluğu veya obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi endişeli davranışlarla kendini gösteren daha ciddi durumlara da yardımcı olabilir. Üstelik, bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçların aksine, kediotunun herhangi bir önemli yan etkisi yoktur.