0553 313 94 23

Kedi kurtarma operasyonunda "mangal" yöntemi de fayda etmedi

Hatay'da çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve mahalleli seferber oldu- Uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakılsa da olumlu sonuç alınamadı, mangalda pişirilen et ve tavuklar diğer kedilere verildi

28 Temmuz 2019 Pazar 19:24
Kedi kurtarma operasyonunda "mangal" yöntemi de fayda etmedi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalırken, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle yakılan mangal da fayda sağlamadı.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan kavanozdan süt içmek isteyen bir kedinin başı kavanoza sıkıştı.

Sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan kedinin hareketleri sonucunda kavanoz kırılsa da büyük bir cam parça boynunda takılı kaldı. Bir hafta boyunca kediyi farklı yöntemlerle yakalayıp kurtarmaya çalışan mahalleli, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 2 saatlik uğraşlara rağmen kediyi yakalayamadı.

- Mahalleli kediyi yakalamak için mangal yaktı

Bir türlü yakalayamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakıldı. Mahalle sakinleri, evlerinden getirdikleri et ve tavuk parçalarını pişirirken, mahalledeki bütün kediler mangalın başına toplandı ancak kurtarılmaya çalışılan kedi gelmedi. Pişen etler mahallenin kedilerine dağıtıldı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Gönüleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır kediyi yaşadığı bu durumdan kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kediye "Kömür" ismini verdiklerini aktaran Gönüleri, bütün çabalarına rağmen kediyi kurtaramadıklarını belirtti.

Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Kara Yıldırım da bilinçsizce atılan bir kavanozun kediyi bir haftadır bu şekilde yaşamak zorunda bıraktığını anlatarak, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Yakalanamayan kedinin, veteriner hekim yardımıyla bayıltılması ve boynundaki cam parçasının çıkarılması planlanıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 19:24
  1. Hatay
  2. İskenderun
  3. İsmet İnönü Mahallesi
  4. kedi
  5. Mustafa Gönüleri
  6. Nermin Yıldırım Kara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour
    1. Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour
    2. Özel sporculardan madalya yağmuru
    3. Trump'la Demokratlar arasındaki..
    4. Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı birinci..
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Sputnik ülkeyi karıştıran olayları..
    7. Afyonkarahisar’da tekne alabora oldu,..
    8. "Türkiye 2 Metre Radyo Kontrollü..
    9. Yamaç paraşütü yapan turist kendini..
    10. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    11. Otomobille çarpışan hafif ticari araç,..
    12. Kedi kurtarma operasyonunda "mangal"..
    13. 500 yıllık ‘kabza’ geleneği..
    14. Bodrum’da yaşanan tekne yangınının..
    15. Didim'de iki lastik botta 66 kaçak..
    16. Çekmeköy’de yüzlerce modifiyeli araç..
    17. Fatih'teki cinayetin sırrı çözüldü!..
    18. Rus muhalif Navalnıy hastaneye kaldırldı
    19. Hong Kong'daki protestolar
    20. FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın..
    21. Korkunç olay! Kavga ederken traktörün..
    22. Uzman isimden hükümete kritik uyarı:..
    23. İtalyan sahil güvenlik gemisi kendi..
    24. ASELSAN'dan büyük başarı! Yerli..
    25. Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın..
    26. Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna..
    27. "Geçici koruma statüsündeki hiçbir..
    28. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    29. Yağmur altında kazanan Verstappen
    30. İzmir'de orman yangını
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor