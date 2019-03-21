0553 313 94 23

Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ‘Piko’ isimli muhabbet kuşunun, ‘Nazlı’ isimli kediyle dostluğu görenleri şaşırtıyor.

21 Mart 2019 Perşembe 12:33
Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ‘Piko’ isimli muhabbet kuşunun, ‘Nazlı’ isimli kediyle dostluğu görenleri şaşırtıyor.


İlçede bir ailenin beslediği Piko isimli muhabbet kuşu ile Nazlı ismindeki kedinin dostluğu parmak ısırtıyor. İlk karşılaşmalarında çok fazla kavga eden Piko ile Nazlı artık kavgalarını bir oyuna dönüştürdü. Muhabbet kuşu büyük bir gününü kedinin çevresinde ona gaga atarak geçiriyor. Tatlı halleri ile ilgi odağı olan kedi ve muhabbet kuşu, iki farklı hayvanın nasıl bir arada yaşayabileceğine en iyi örnek olarak gösteriliyor.


Muhabbet kuşu ile kedinin sahibi olan Sevgi Çakmak, “İlk başlarda birbirlerini kıskandıkları için devamlı kavga ediyorlardı. Zamanla birbirlerine alıştılar ve artık kardeş gibiler. Kafesinde olduğu zaman muhabbet kuşumuz kendi imkanlarıyla kedimiz kuşu oradan çıkartarak dışarıda oyunlar oynuyorlar. Devamlı zaman geçirdikleri için de birbirlerine alıştılar. Bizler de onları çok seviyoruz. Beraber yatıyorlar, beraber banyo yaptırıyoruz evcil hayvanlarımızı. Misafirlerimiz geldiğinde bu ikilinin uyumlarını gördüğünde hayrete düşseler de bizlere hayvanlar önemli dostluk mesajları veriyorlar” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyazıt’ta ortalığı savaş alanına çeviren otobüsün şoförü gözaltına alındı
    1. Beyazıt’ta ortalığı savaş alanına..
    2. Başkan Pekyatırmacı, yatırım ve hizmet..
    3. Özkar’dan engellilere destek
    4. Öğretmenler yaşlıları unutmadı
    5. Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek,..
    6. Fenerbahçe'den Ayew'e yeni sözleşme!
    7. Çanakkale Zaferi yapılan sergi ile..
    8. Mendil satan, araba camı silen 23..
    9. Haftanın MVP'si Darüşşafaka Tekfen'den..
    10. Küçükçekmece Belediyesi’nden "Down..
    11. Başkan Çerçi’den cumhuriyetin 100...
    12. İngiliz Financial Times'tan şaşırtan..
    13. Öğretmenler mahsur kalan güvercini..
    14. Burhaniye’de Palyatif ve Yoğun Bakım..
    15. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında..
    16. TÜMSİAD üyelerine istihdam destekleri..
    17. ‘Tebessüm etmemenin’ yasak olduğu kafe
    18. Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı..
    19. Didim Belediyesi, Romanlara yeni..
    20. Mavi renge boyanan lahit temizlendi
    21. Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde..
    22. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HDP..
    23. Üniversitelerde nevruz ateşi yandı
    24. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
    25. "Züccaciyede hareketlenme meydana..
    26. Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf..
    27. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    28. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    29. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    30. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!