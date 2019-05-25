Kedi evlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor

Sokakta yaşayan kediler için kedi evleri inşa eden ve şehrin çeşitli yerlerine kedi evlerini yerleştiren Odunpazarı Belediyesi, Yenidoğan, Gökmeydan, Huzur, Alanönü mahallelerinden vatandaşların talepleri doğrultusunda mahallelerdeki belirli noktalara da kedi evi yerleştirdi.

Hayvan dostu belediye olarak adından sıkça söz ettiren Odunpazarı Belediyesi, hayvanlar ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hazırlanan kedi barınma evlerinin, çok sayıda kedinin güven içerisinde beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde imal edildiğini belirten yetkililer, Odunpazarı’nda sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.