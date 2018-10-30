Keçiörengücü- Erzurumspor maç sonucu Türkiye Ziraat Kupası maçları

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan doruktaydı. Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u penaltılarda 5-4 yenerek Ziraat Türkiye Kupası 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Keçiörengücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Keçiörengücü, Hakan Çevik, Abdulkadir Korkut, Alperen Pak, Uğur Utlu ve Ziya Şakar ile penaltılarının tamamını gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Kone, Thy, Hakan Arslan ve Acka rakip ağları havalandırırken, Tshabalala penaltıdan faydalanamadı. TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda eleyerek önemli bir başarı elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur 7. karşılaşmaları