Keçiörengücü 1. Lig'de - Keçiörengücü: 5 - Manisaspor: 0- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi



ANKARA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında sahasında Manisaspor'u 5-0 mağlup eden Keçiörengücü, şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı. Keçiörengücü, 34. hafta maçında daha önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'u ağırladı. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi takım Sertaç Çam'ın "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Keçiörengücü, 49. dakikada Burak Aydın'ın golüyle skoru 4-0'a getirdi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran başkent temsilcisi, 67. dakikada Süleyman Olgun ile bir gol daha bularak, müsabakadan 5-0 galip ayrıldı. Manisaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Keçiörengücü, 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı. Maçın ardından Keçiörengücülü futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı. Keçiörengücü, 2013-2014 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmişti. Başkent ekibi, 2014-2015 sezonundan bu yana aralıksız TFF 2. Lig'de mücadele ediyordu.



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