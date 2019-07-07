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Keçiören’deki hayvanat bahçesine yeni dostlar geliyor

Keçiören Belediyesi, ilçedeki cazibenin artırılması ve çocukların daha mutlu olacağı doğal alanların kurulması için Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde bulunan ve içerisinde evcil hayvanların da yaşadığı doğal yaşam alanının genişletilmesi için çalışmalara başladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
Keçiören’deki hayvanat bahçesine yeni dostlar geliyor

Keçiören Belediyesi, ilçedeki cazibenin artırılması ve çocukların daha mutlu olacağı doğal alanların kurulması için Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde bulunan ve içerisinde evcil hayvanların da yaşadığı doğal yaşam alanının genişletilmesi için çalışmalara başladı.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçenin cazibesinin artırılması, özellikle de çocukların daha mutlu olacağı doğal alanların kurulması noktasında çalışmalarını sürdürürken, Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde evcil hayvanların da bulunduğu doğal yaşam alanının genişletilmesi talimatını verdi.


Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisindeki mevcut evcil hayvanların yanı sıra maymun, midilli ve ceylanlar için de yeni yaşam alanları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile 800 metrekare alan üzerine midilliler için barınma ve yaşam alanı, 400 metrekare alan üzerine ceylanlar için barınma ve yaşam alanı, maymunlar için de 16 metrekare alan üzerine barınma, 30 metrekare alan üzerine de yaşam alanı yapılıyor.


Özellikle çocukların doğayı görerek, tanıyarak büyümesi için evcil hayvanlar bölümünü genişlettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın doğayı tanıyarak, canlıları doğal ortamlarında görerek büyümeleri noktasında yaptığımız bu çalışmayı Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Çocuklarımıza hem hayvan sevgisini aşılamayı hem de Ihlamur Vadimizi daha zenginleştirip güzelleştirmeyi amaçladığımız bu çalışmamız sadece çocuklarımız değil büyükler tarafından sevilip ilgi görecek” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
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