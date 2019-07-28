Keçiören’de Turgay Başyayla ile sünnet şöleni

Keçiören Belediyesi, sünneti tamamlanan bin 500 çocuk için Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla’nın sahne alacağı sünnet şölenine hazırlanıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm Keçiörenlileri çocukların bu mutlu gününe davet etti.

Keçiören Belediyesi ile Medisis Hastanesi iş birliğinde 30 gündür gruplar halinde sünnet edilen bin 500 çocuk, 3 Ağustos, saat 19.30’da Fatih Stadı’nda gerçekleşecek sünnet şöleninde bir araya gelecek. Çocuklar ve ailelerinin katılacağı sünnet şöleninde balon şov, Nasrettin Hoca tiyatral gösterisi de yer alacak. Ayrıca çocuklar Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’ndaki 1 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun dağ kızağına ücretsiz olarak binerek adrenalinin tadına varacak.

Şölen havasında geçecek programla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımızın muhtarlıklarımıza yaptıkları başvurular sonucunda toplamda bin 500 çocuğumuzu sünnet ettik. Sağlıklı, hijyenik koşullarda yaptığımız sünnet işlemlerinde ailelerimiz mahallerinden servisle alınıp tekrar evlerine bırakıldı. Çocuklarımız, bizim çiçeklerimiz ve meleklerimiz, onlar bizim geleceğimiz, onlara her konuda her koşulda destek olmayı sürdürüyoruz. Rabbim yavrularımızın düğünlerini de görmeyi nasip etsin. Sünnet şölenimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.

5 Temmuz’dan itibaren günde ortalama 90 çocuk, 5 uzman doktor ve 10 yardımcı personel tarafından sünnet edilirken çocuklar ve ailelerine servis imkanı da sunuldu.