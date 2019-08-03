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Keçiören Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Düzenlenen toplu sünnet şöleninde 1500 çocuk sünnet ettirildi

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:35
Keçiören Belediyesinden toplu sünnet şöleni

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki toplu sünnet şöleninde 1500 çocuk sünnet ettirildi.

Keçiören Belediyesince Fatih Stadı'nda 1500 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sünnet olan çocukların ailelerine gönderdiği tebrik mesajını iletti.

Altınok, 1994'te Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildiği dönemde sünnet törenini yaptığı çocukların, bugün nikah törenlerini de gerçekleştirdiğini anlattı.

Keçiören Belediyesince yapılan hizmetlere de değinen Turgut Altınok, "İlçemizde güvenlik ve asayiş sorununu çözeceğiz. Belediyemize 90'a yakın araç aldık, temizlik işini biz yapacağız. Belediyemiz bunu kendi personeli ve kendi iş makineleri ile yapacak. Sokaklarımızı seneye gül suyuyla yıkayacağız. Keçiören'i bu seviyeye getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sünnet şöleninde, Türk halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla da bir konser verdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:35
  1. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
  2. keçiören belediyesi sünnet töreni

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