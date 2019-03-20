Keçiören Belediye Başkanı Ak spor tesislerini gezdi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, belediye bünyesinde faaliyet gösteren spor merkezlerini ziyaret etti. Personellerle sohbet eden Ak, sıkıntısı olan personelleri dinlemeyi de ihmal etmedi.

Keçiören Belediye Başkanı Ak, Keçiören’de vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunmaları için hizmete açılan spor merkezlerinden Kalaba Spor Merkezi’ni ziyaret etti. Spor merkezindeki personellerle sohbet eden Ak, sıkıntısı olan personelleri de dinleyerek çözüm noktasında gereken adımların atılacağını kaydetti. Personelin çay ikramını geri çevirmeyen Ak, çay sohbetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde toplumsal kalkınmayı artırmakla birlikte özellikle de kadınları sosyal hayata dâhil etmeyi başaran TOGEM’e ziyarette bulundu. Daha sonra Basınevleri Spor Merkezi’nde personellerle buluşan Ak’ın son durağı Deniz Dünyası oldu. Burada da personelle sohbet eden Ak, "Keçiören Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine açtığımız tesislerimizi gezdik. Bu tesislerimizde hizmet veren personellerimizle buluştuk. Mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik ve sohbet ettik. Sıkıntısı olan personellerimize de çözüm noktasında gerekenin yapılacağını söyledik" diye konuştu.