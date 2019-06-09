0553 313 94 23

Keçinin kulağından boynuz çıktı

Mersin’in Silifke ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Güngör’ün sürüsündeki keçilerden birinin kulağından boynuz çıktı.

09 Haziran 2019 Pazar 13:12
Keçinin kulağından boynuz çıktı

Mersin’in Silifke ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Güngör’ün sürüsündeki keçilerden birinin kulağından boynuz çıktı.


Bayındır Mahalle Muhtarı Mustafa Güngör’ün, oğlakken aldığı keçinin kulağından geçen yıldan itibaren boynuz uzamaya başladı. Kendisinin ömründe ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu belirten Güngör, “Boynuz kulağı geçer diye bir söz var. Bu kez boynuz kulağı tam geçti. Çünkü kulaktan çıktı. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Keçinin normal iki boynuzu var. Üçüncü olarak şimdi hayvanın kulağında da var. Ben ömrüm boyunca böyle bir olaya şahit olmadım” dedi.


Güngör, ayrıca keçisini görmeye birçok kişinin geldiğini, keçisine çok önem verdiğini belirterek, ömür boyu ölünceye kadar kimseye satmayacağını söyledi.


Güngör’ün komşusu Erhan Nizamoğlu ise, “Keçinin iki boynuzu var. Üçüncü boynuzu da kulağında çıkmış. Bugüne kadar böyle bir olaya şahit olmamıştım” diye konuştu.


Yetkililerin “doğumsal anomali” adını verdikleri bu hastalık için çok nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
    1. Seyir halindeki otomobil cayır cayır..
    2. Moldova'da siyasi kriz
    3. Ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    4. Bodrum koylarını mesken tutan beyaz..
    5. Sulama kanalına düşen hayvanlar için..
    6. Manisalılar mesire alanlarına akın etti
    7. Aydın’da İncir üreticilerine ekşilik..
    8. Diyarbakır’da tatil dönüşü feci kaza:..
    9. Başkale’de 3 bin 200 bağ ot kül oldu
    10. Türkiye’de böyle seçim görülmedi, 13..
    11. Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
    12. Dostlarının bazı hallerine tahammül et!
    13. TEM’in Bolu geçişinde trafik akıcı..
    14. Antalya’da günlük yolcu rekoru: "85..
    15. Mezitli’de yazlık sinema sezonu başladı
    16. Haramilerin hevesleri kursaklarında..
    17. Tatilin son gününde beklenen yoğunluk..
    18. Yunusemre’de judo kursu başlıyor
    19. Bakan Kasapoğlu, Konya'da amatör..
    20. Sözleşmeli 20 bin öğretmen alımı..
    21. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    22. Matematiğin eğlenceli hali Tepebaşı’nda
    23. Muhalif isimler de kabul etti! ABD’nin..
    24. Bilgi notu! Çocuk ve şiddet
    25. Tepebaşı’nda çalışmalar temiz bir..
    26. Moldova Cumhurbaşkanı Dodon görevden..
    27. Kocalarınıza sahip çıkın!
    28. Beykoz’da aile pikniği az kalsın..
    29. Keçinin kulağından boynuz çıktı
    30. “Ülkücü(!)” Mansur Yavaş, o PKK..
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler