Keçili Kanalı’nda bin 377 metre ıslah gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, taşkın dönemlerinde su baskınlarının önlenmesi ve suların sağlıklı bir şekilde şehirden uzaklaştırılması amacıyla merkez Selçuklu ilçesi Keçili Kanal Islahı çalışmalarında bin 377 metrelik kısmı daha betonarmeye dönüştürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehirde dere ve açık kanallarda ıslah ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Taşkın dönemlerinde su baskınlarının önüne geçmek amacıyla suların sağlıklı deşarjı açısından önemli bir işlevi yerine getiren taşkın kontrol kanallarındaki ıslah çalışmalarını da sürdüren KOSKİ, başlangıç yeri Akyokuş civarında bulunan, kuru derelerden feyezanlı yağışlarda gelen sulardan şehrin zarar görmemesi maksadıyla derivasyon kanalıyla Sille Deresi’ne bağlanan ve Aslım Bataklığı’na mansaplanan Keçili Kanalı’nın, Aksaray Çevre Yolu ve İstikamet Caddesi arasında kalan bin 377 metrelik kısmını çevreye uyumlu, doğal ve güzel bir görünüme kavuşturdu. Konya merkezini taşkından korumak amacıyla 1967 yılında yapılan ve toplam uzunluğu 14 bin metre olan Keçili Taşkın Kanalı’nın son ıslahla beraber 8 bin 500 metresi toprak, 4 bin 100 metresi taş örgü ve bin 400 metresi betonarme hale getirilmiş oldu. Kanal içerisinde meydana gelen su birikmesinden kaynaklı pis koku ve çirkin görüntünün de önüne geçen KOSKİ Genel Müdürlüğü, bunun yanında kanal kenarında imara uygun yollar da oluşturdu.

Keçili Taşkın Kanalı, 30 metreküp/saniyelik feyezan debisine göre projelendirildi. Başlangıçtan sona kadar servis yoluna sahip Keçili Taşkın Kanalı üzerinde 10 adet köprü, 1 adet şüt, 3 adet tersip bendi bulunuyor. Şehri su baskınlarından korumasının yanı sıra yağmur sularının dere kesitine zarar vermesini önlemek gibi işlevleri bulunan Keçili Taşkın Kanalı, dere yatağındaki çöplerin ve diğer malzemelerin çıkarılmasını ve dere yatağının kaynağından ağza kadar temizlenmesini sağlıyor. Kanalın, suyun akışını engelleyebilecek çeşitli bitkilerin yeniden yetişmesini önlemek, erozyonla veya serbest hafriyatla gelen selin dere yatağını ve ağzını tıkamasını engellemek ve atıklarından kaynaklanan kötü kokunun önüne geçmek gibi faydaları da bulunuyor.