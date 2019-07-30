Keçileri kaçıramadan yakalandılar Tokat kırsalında otlayan küçükbaş hayvanların çalınacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi bagaja koydukları keçilerle birlikte yakaladı.

Tokat kırsalında otlayan küçükbaş hayvanların çalınacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi bagaja koydukları keçilerle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Dereyaka, Keşlik ve Alan köyleri bölgesinde bulunan ormanlık alanda otlamaya bırakılan küçükbaş hayvan sürülerinden hırsızlık yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan titiz planlama, sıkı takip sonucunda; Dereyaka köyü bölgesi ormanlık alan içerisinde 2 şüpheli şahıs, araçlarıyla birlikte bir vatandaşın hayvanlarını çaldıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başladığı bilgisine ulaşılırken, otomobilin bagajında ele geçirilen 2 keçinin sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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