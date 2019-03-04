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Keçikom Mahallesi Camisine Kavuşuyor

Oltu’nun Toklu köyünün Keçikom Mahallesi’nde camii temeli düzenlenen törenleatıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Keçikom Mahallesi Camisine Kavuşuyor

Oltu’nun Toklu köyünün Keçikom Mahallesi’nde camii temeli düzenlenen törenleatıldı.


İşadamı Gökhan Aydoğan tarafından yapımına başlanan camii yanında İmam evi ve lavabolar olacak. Toplam maliyeti 350 bin liraya mal olacak camiinin 1 Haziran’da faaliyete geçeceği belirtildi.


Cami temel atma törenine Oltu Belediyesi Cumhur ittifakı adayı Celal Çelebi ve meclis üyesi adayları katıldı.


Temele kürekle harç koyan Oltu Belediye Başkan adayı Çelebi, camii inşaatına yardımcı olacağını belirtti. Çelebi, “Mevlam bu mağbetlerin sayısını artırsın. Cemaatimizi bol eylesin hayırlı uğurlu eylesin camimizin inşaatı yapımında gereken desteği imkanlarımız doğrultusundayapacağız.” Diye konuştu.


Toklu köyünde iki kilometre uzaklıktaki olanKeçikom mahallesinde 23 hane 70 kişi yaşıyor. Temel töreninde dualar edildi kurban kesildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. doğa

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