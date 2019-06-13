0553 313 94 23

Kebap tartışmasına Sivaslılar noktayı koydu

Tokatlılar tarafından başlatılan "Tokat kebabı Tokat’ındır" tartışmasına Sivas’tan farklı bir cevap geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:55
Kebap tartışmasına Sivaslılar noktayı koydu

Tokatlılar tarafından başlatılan "Tokat kebabı Tokat’ındır" tartışmasına Sivas’tan farklı bir cevap geldi. Sivaslı tuz üreticileri, “Kebap sizindir ama kebaba tadını veren Sivas’ın kaynak tuzudur” diyerek tartışmaya noktayı koydu.


Sivas Valiliğinin bir tanıtım filminde kebap fotoğrafı kullanmasının ardından Tokat’tan “Tokat kebabı bizimdir” şeklinde tepkiler yükselmişti. Sivas kebabı ile Tokat kebabı arasındaki farklılıklar bilinse de Sivaslılar tartışmada taraf olmadı. Tokat’ta kebabın “Tokat kebabı” olarak tescillendiği bilindiği için tepkiler üzerine Sivas Valiliği tanıtım filminde kullanılan fotoğrafı kaldırmıştı. Tokat’ta tartışmalar devam ederken, Sivaslı tuz üreticileri tartışmaya noktayı koydu. Sivas’ta faaliyet gösteren kaynak tuzu üreticileri yaptıkları açıklamada, Tokat kebabının Tokat’a ait olduğunu ancak Tokat kebabına tadını verenin de Sivas’ın kaynak tuzu olduğunu söylediler.


Sivas’ta kaynak tuzu üretimi yapan Şükrü Çiçek yaptığı açıklamada, Sivas ile Tokat’ın kardeş şehirler olduğunu belirterek, “Kebabı Tokatlı hemşehrilerimiz tescillemiş olabilir. Ete tadını veren ve Tokat’ın meşhur yaprağına tadını veren tuz, Sivas’ın kaynak tuzudur. Kaynak tuzu diğer tuzlardan çok farklıdır. Asit oranı düşüktür, mineral oranı ise yüksektir. Buda özellikle et terbiyesinde etkili olur. Bizim firma olarak Tokat’a her hafta en az bir kamyon tuz gönderiyoruz. Bu tuz kebap yapımında ve yaprak yapımında kullanılıyor. Tokatlı hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Sivas -Tokat kardeştir ama yaprak ve kebabınızın tadını veren Sivas tuzudur" dedi.


Fikri Çiçek ise yaptığı açıklamada, Tokat kebabının Sivas kebabı olduğu şeklinde bir iddiaları bulunmadığını, Sivas’ın zaten kendisine özgü bir kebabı bulunduğunu belirtip, “Tokat kebabı Tokat’ta tescilli olabilir ama tuzu Sivas’tan gider. Tokatlılar da bunu çok çok iyi bilir. Biz nasıl Tokat kebabının Tokat’a ait olduğunu söylüyorsak Tokatlı hemşehrilerimizin de Sivas’ın tuzu olmadan Tokat’ın kebabının olamayacağını söylemesini bekleriz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:55
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'ne uluslararası ödül
    1. İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    2. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    3. Haliliye’de parklarda ışıklandırma..
    4. Yeşilyurt Belediyespor’da Dursun..
    5. Yüreğir’de kına konakları ve salonlar..
    6. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    7. Türk firmaları Afrika'nın en büyük..
    8. Kayserispor Kaleci Antrenörü..
    9. Acıgöl’de 7.Geleneksel Trap atışları..
    10. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    11. Eğirdir sorunları sohbet..
    12. M3 para arzı arttı
    13. Isparta’daki fuarda birlik ve..
    14. Türk futbolunun acı günü
    15. Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    16. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    17. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    18. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    19. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    20. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    21. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    22. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    23. Ayranları müdürler taşıdı
    24. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    25. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    26. 'Yaz Oyunları' başladı
    27. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    28. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    29. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    30. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu