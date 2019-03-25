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Kebap restoranında korkutan baca yangını

Antalya’da bir restoranda bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:00
Kebap restoranında korkutan baca yangını

Antalya’da bir restoranda bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Restoran çalışanları ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sırasında halkın en yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli yakınındaki bir kebap restoranında çıktı. İki katlı restoranın döner ve ızgara dumanlarını tahliye eden bacadan bir anda yoğun duman yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle dumanlar restoranın içine doldu. Restoran çalışanları yangın tüpleri ile yanan bacaya müdahale etti. Herhangi bir tehlikeye karşı mutfak bölümündeki tüpler dışarı çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle yangın yerine Kaleiçi İtfaiye İstasyonu ekipleri kısa sürede geldi. Caddeden geçen kalabalık ise yangını meraklı gözlerle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Dışı ahşap kaplamalı alev alan bacaya itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. İtfaiye çatıdan ve zeminden müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Restoran çalışanlarının büyük panik yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Müşterilerin bahçede olmasının ise olası bir yaralanmayı önlediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:00
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