Kebabiye otu: Meşhur lezzeti yıllardır yanlış yöntemle uyguluyormuşuz! Kübabe nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

Halk arasında ise kuyruklu karabiber ya da kuyruklu kebabiye de olarak bilinmektedir. İnsan vücuduna inanılmaz faydaları bulunmaktadır. Özellikle ses kısıklığı ve ses sorunları için en etkili bitki türüdür. Kebabe, karabibergiller familyasına bağlı Piper cubeba türünün tohumlarından elde edilen bir baharattır. Kebabe, karabiber bitkisinin arkabasıdır ve anavatanı Endonezya ve Çin'dir. Çoğunlukla Cava ve Sumatra adalarında yetişir. Faydaları hakkında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Kebabiye Otunun Faydaları Nelerdir?

Özellikle bazı sebeplerden dolayı böbreklerde taş ve kum oluşmaktadır. Bu kaşın ve kumun dökülmesinde büyük etkiye sahiptir.

Ayrıca mikrop öldürücü özelliği de bulunmaktadır. Ağız içerisinde oluşan bakteri ve mikropları da öldürmektedir.

Hatta ağız kokusunu da gidermekte ve ağız ve diş sağlığını da korumaktadır.

Mide sağlığını da korumaktadır ve mide de oluşan hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

En iyi bilinen ve çok tercih edilen özelliği ise ses kısıklığına iyi gelmesidir.

Kebabiyenin tohumu idrar yolları enfeksiyonuna karşı büyük etkisi bulunmaktadır.

Kebabiyenin iştah açıcı özelliği olduğu için kilo almak isteyenlerin tercih ettiği ve zayıflamak isteyenlerin ise uzak durduğu bir baharat türüdür.

Sindirim sisteminin ve karaciğerinde sağlığını korumaktadır.

Bel soğukluğu rahatsızlığına karşı da iyi gelmektedir.

Diğer bir özelliği ise prostat hastalığına ve prostat iltihabına iyi gelmesidir.

Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da etkilidir. Boğazı yumuşatır rahatsızlıkların kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır.

Özellikle ağızda oluşan aft yani ağız yaralarına da iyi gelmektedir.

Astım, bronşit ve öksürük tedavisinde de kullanılmaktadır.

Faranjit hastalığına karşı da etkilidir.

Bağırsakları temizler ve bağırsaklardaki mikropların ölmesini de sağlamaktadır.

Balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

Antibiyotik etkisi de bulunmaktadır.

Kebabiye Tohumunun Kullanımı Nasıldır? Gerçek kullanımı...

Tohumu çiğnenmektedir. Günde 2-3 defa çiğnenmesi yeterlidir.

Tohumundan da yaprağından da çay yapılmaktadır. 1 su bardağı kaynayan suyun içerisine kebabiyenin tohumu ve otu atılır 4-5 dakika boyunca kaynatılır. Kaynama süresi dolduktan sonra süzün ve ılık şekilde tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterli olmaktadır.

Toz halinde yemeklere veya yoğurda atılarak da tercih edilmektedir. Ya da bal ve limonla da kullanılmaktadır.

Fazla tüketilmesi önerilmez vücuda zararı olmaktadır.

Özellikle hamile ve hamile şüphesi olan kişilerin kullanmaması gerekir.