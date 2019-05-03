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KEALFEST finali renk şöleni ile yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz.

03 Mayıs 2019 Cuma 18:53
KEALFEST finali renk şöleni ile yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘KEALFEST’ etkinlikleri Life in Colors etkinliği ile son buldu.


Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ‘KEALFEST’ etkinliklerinin son gününde öğrenciler Life in Colors ve şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. İlk olarak Alaplı Altı Nokta Körler Derneği üyesi İsmail Korkut’un sahne almasıyla başlayan etkinlik sırasıyla Kdz. Ereğli Özel Eğitim İş Uygulama Okulu müzik öğretmeni eşliğinde özel öğrenciler Emirhan Odabaş, Salim İnal, Kadernur Durmaz, KEAL 2018 mezunlarından V-rock grubu, Grup Tatala ve lise öğrencilerinin seslendirdiği eserler ile öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Verilen konserlerin ardından Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ersan Arslan KEALFEST organizasyonuna destek olan Adil Kılıç’a teşekkür plaketi takdim etti.


KEALFEST etkinliği DJ grubu Brother Hood’un öğrencileri eğlendirmesi ile devam etti. Yaklaşık 2 saat sahne de kalan grup finali öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği Life İn Color etkinliği ile yaptı. Müzik eşliğinde ellerinde boyaları tavaya atan 700 öğrenci alanda renk şöleni yaşattı.


Öğrencilere hem unutulmaz bir anı hem de sosyal sorumluluğu yaşattıklarını söyleyen Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ersan Arslan, geleneksel hale getirdikleri KEALFEST’in ileriki yıllarda da devam edeceğini söyledi. Arslan konuşmasında, “KEALFEST’in sonuna geldik. Aylardır öğrencilerimiz ile birlikte bu festivale hazırlandık ve çok şükür festivalimizi yaptık. Öncelikle festivalimize destek veren sponsorlarımıza, öğrencilerimize ve okul aile birliğimize çok teşekkür ederim. Bu sene ki çatı mesajımız olan engelli farkındalığını düzenlediğimiz etkinlikler ile hem okul öğrencilerimize hem de diğer öğrencilere en güzel şekilde anlatıp, empati kurmalarını sağladık. Dolu dolu geçen 5 günde öğrencilerimiz aynı zamanda gönüllerince eğlendiler. İnşallah önümüzde ki sene KEALFEST’te yeniden görüşeceğiz. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 18:53
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