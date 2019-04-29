KEALFEST Ahmet Ümit’i ağırladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘KEALFEST’ etkinlikleri Ünlü Polisiye Yazarı Ahmet Ümit’in söyleyişi ile devam ediyor.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘KEALFEST’ etkinlikleri Ünlü Polisiye Yazarı Ahmet Ümit’in öğrencilere söyleyişive imza günü ile devam ediyor. Ünlü Yazar Ahmet Ümit, KEAL Gençlik Şenliği etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza günü etkinliği için Ereğli’ye geldi. Ümit’in söyleşi yaptığı spor salonu, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlardan oluşan yüzlerce kişiyle tamamen doldu. KEAL Öğrencileri tarafından ayakta karşılanan Yazar Ahmet Ümit, KEAL Spor Salonunda öğrencilere kendisiyle ilgili yazarlık hikayelerine anlatarak başladı. Bir süre kendinden bahseden Ünlü Polisiye Yazarı Ahmet Ümit, önceki yıllarda yazarlığın aklından bile geçmediğini belirtti. Ümit öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, “ Sular seller gibi kitap okuyordum ama yazar olmak için değil, mutlu olmak için okuyordum. Çünkü beni çok mutlu ediyordu. Ayrıca tabi sadece mutlu olmak için deüil, o kitabın öyle bir faydası oldu ki bana, üniversite sınavına girdiğim zaman soruları bir an önce anlıyor ve sınavı kolaylıkla geçiyordum. Bir gün bir organizasyonda arkadaşım bana dedi ki ‘Abi bir rapor yaz nasıl olur bu’ diye, İşte, arkadaşlar ben o raporu yazarken rapor yerine hikaye yazmışım. Aslında beniim içimde bir yazarlık varmış. O ilk hikaye kırk ayrı dilde yayınlanan bir dergide basıldı. İlk yazdığınız hikaye kırk dilde yayınlanırsa aklınıza kötü şeyler gelmez mi? İşte yazarlık böyle başladı. Aklıma yazarlık fikri böyle düştü. Ama korkuyorum bir yandan da. Devamı gelecek mi? Üç buçuk sayfalık bir şey, adamlar binlerce sayfa yazıyor. Savaş ve Barış beş bin sayfa. Adam yazarken yirmi beş bin sayfa yazmış. Karalamış beş bin sayfa kalmış. Edebiyat insanoğlunu anlatır arkadaşlar. Okuduğunuz hikaye ne kadar heyecanlı, ne kadar meraklı ve ne kadar sürükleyici olursa olsun, o hikayeyi okuduğunuz zaman ve bitirdiğiniz zaman o kitapta ki karakterle yüzleşmiyorsanız, o karakterin davranışlarında kendinizi bulamıyorsanız o kitap başarılı olmuş değildir. Hem Türkiye’de en çok okunan yazar oldum hem milyonlarca okurum oldu hem de dünyada eserleri en çok yayımlanan yazar oldum. Neden çünkü yerel olandan kendi kültürümden yola çıkarak evrensele olmaya çalıştım. Kendi kültürümü evrensel fonda anlattım. Benim hikayem bu işte.”

Ahmet Ümit söyleyişinin ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak hayranlarının kitaplarını imzaladı.