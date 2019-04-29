0553 313 94 23

KEALFEST Ahmet Ümit’i ağırladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz.

29 Nisan 2019 Pazartesi 20:34
KEALFEST Ahmet Ümit’i ağırladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘KEALFEST’ etkinlikleri Ünlü Polisiye Yazarı Ahmet Ümit’in söyleyişi ile devam ediyor.


Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘KEALFEST’ etkinlikleri Ünlü Polisiye Yazarı Ahmet Ümit’in öğrencilere söyleyişive imza günü ile devam ediyor. Ünlü Yazar Ahmet Ümit, KEAL Gençlik Şenliği etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza günü etkinliği için Ereğli’ye geldi. Ümit’in söyleşi yaptığı spor salonu, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlardan oluşan yüzlerce kişiyle tamamen doldu. KEAL Öğrencileri tarafından ayakta karşılanan Yazar Ahmet Ümit, KEAL Spor Salonunda öğrencilere kendisiyle ilgili yazarlık hikayelerine anlatarak başladı. Bir süre kendinden bahseden Ünlü Polisiye Yazarı Ahmet Ümit, önceki yıllarda yazarlığın aklından bile geçmediğini belirtti. Ümit öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, “ Sular seller gibi kitap okuyordum ama yazar olmak için değil, mutlu olmak için okuyordum. Çünkü beni çok mutlu ediyordu. Ayrıca tabi sadece mutlu olmak için deüil, o kitabın öyle bir faydası oldu ki bana, üniversite sınavına girdiğim zaman soruları bir an önce anlıyor ve sınavı kolaylıkla geçiyordum. Bir gün bir organizasyonda arkadaşım bana dedi ki ‘Abi bir rapor yaz nasıl olur bu’ diye, İşte, arkadaşlar ben o raporu yazarken rapor yerine hikaye yazmışım. Aslında beniim içimde bir yazarlık varmış. O ilk hikaye kırk ayrı dilde yayınlanan bir dergide basıldı. İlk yazdığınız hikaye kırk dilde yayınlanırsa aklınıza kötü şeyler gelmez mi? İşte yazarlık böyle başladı. Aklıma yazarlık fikri böyle düştü. Ama korkuyorum bir yandan da. Devamı gelecek mi? Üç buçuk sayfalık bir şey, adamlar binlerce sayfa yazıyor. Savaş ve Barış beş bin sayfa. Adam yazarken yirmi beş bin sayfa yazmış. Karalamış beş bin sayfa kalmış. Edebiyat insanoğlunu anlatır arkadaşlar. Okuduğunuz hikaye ne kadar heyecanlı, ne kadar meraklı ve ne kadar sürükleyici olursa olsun, o hikayeyi okuduğunuz zaman ve bitirdiğiniz zaman o kitapta ki karakterle yüzleşmiyorsanız, o karakterin davranışlarında kendinizi bulamıyorsanız o kitap başarılı olmuş değildir. Hem Türkiye’de en çok okunan yazar oldum hem milyonlarca okurum oldu hem de dünyada eserleri en çok yayımlanan yazar oldum. Neden çünkü yerel olandan kendi kültürümden yola çıkarak evrensele olmaya çalıştım. Kendi kültürümü evrensel fonda anlattım. Benim hikayem bu işte.”


Ahmet Ümit söyleyişinin ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak hayranlarının kitaplarını imzaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 20:34
  1. kitap
  2. imza günü
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Manisa’daki feci kazada ölü sayısı..
    2. İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün işçi..
    3. Hollanda Milli Günü Ankara'da kutlandı
    4. Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor:..
    5. Çarptığı otomobili metrelerce sürükledi
    6. Kaçak sigara satan iş yerine ceza yağdı
    7. Türkiye ile Azerbaycan arasında..
    8. İYİ Partili Türkkan'dan ezber bozan..
    9. Bayraklı Belediyesinde yeni görev..
    10. Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı
    11. Sokakta baygın halde bulunan taksi..
    12. Terminalde kadınlar tuvaletinde..
    13. Define avcıları suçüstü yakalandı
    14. GÜNCELLEME - Amatör boksörün..
    15. Kardeş iki ülkeden ’ticaret’ atağı
    16. Manisa’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    17. Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    19. Emenike, Fenerbahçe taraftarına çağrı..
    20. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    21. KEALFEST Ahmet Ümit’i ağırladı
    22. Boksörü sopayla döverek öldüren 2 kişi..
    23. "Avukatlara şiddet savunma hakkına..
    24. MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Tek tip..
    25. Kadın yolcunun havalimanı çalışanına..
    26. Bel tutulmasına hangi bölüm bakar?
    27. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    28. Çavuşoğlu: Sural'ın ailesi artık bizim..
    29. Garanti'den 3 ayda 1 milyar 757,4..
    30. Basketbolda maçın ardından
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı