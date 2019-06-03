0553 313 94 23

KEA Hastanesi doktorlarından Mustafa Emirdoğan, vefat etti

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Op.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
KEA Hastanesi doktorlarından Mustafa Emirdoğan, vefat etti

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mustafa Emirdoğan, hayatını kaybetti.


Gata’da tedavi gören Emirdoğan’ın uzun süredir böbrek yetmezliği ve sonrasında oluşan rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Emirdoğan için İl Sağlık Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda;"Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanemizde görevli hekimimiz Op. Dr. Mustafa Emirdoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Allah’tan rahmet diler, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    1. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    2. Foçalı miniklerin karate coşkusu
    3. Sudan ordusundan sivil eylemcilere..
    4. 81 ilde 36 bin kadını dolandıran..
    5. Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan..
    6. MTSO’dan yetim ve muhtaçlara yardım
    7. Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
    8. Başkan Say’dan Ramazan Bayramı mesajı
    9. Kızılay, Aliağa’da kan bağışı..
    10. Ele geçirilen kaçak malzemeler imha..
    11. ABD ve İngiltere'den Sudan'da..
    12. Osmanlı'dan günümüze şahane bir tarif:..
    13. Bayram için aldığı otomobil memleket..
    14. Başkent Tiyatroları’ndan genç..
    15. Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı
    16. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    17. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    18. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    19. Destici'den bayram mesajı
    20. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    21. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    22. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    23. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    24. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    25. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    26. Deniz 7 dakika görev aldı
    27. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    28. AKEDAŞ bayrama hazır
    29. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    30. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular