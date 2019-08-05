Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yaptığını iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanıldığı ve etkisiyle komaya girip hastaneye kaldırılan B.A için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro amirliği, gencin kendisine gelmesiyle birlikte ifadesini alarak operasyon başlattı.Narkotik Büro amirliği ekipleri şahsın iş yerinde ve evinde LSD olarak bilinen Extacy hap ele geçirdi. Ardından gözaltına alınan B.A ifadesinin alınması sonrası adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi.

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