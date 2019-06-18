Kdz. Ereğli’de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Kdz.

Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Kdz. Ereğli’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’da, yargılandığı mahkeme salonunda şehit olan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kdz. Ereğli Müftülüğü tarafından Ali Molla Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazını ardından Mursi için dualar edildi.

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