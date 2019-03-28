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Kdz. Ereğli’de muhteşem konser

AK Parti Kdz.

28 Mart 2019 Perşembe 15:05
Kdz. Ereğli’de muhteşem konser

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’e destek için düzenlenen konseri 20 bin kişi izledi. Doyasıya eğlenen Ereğli halkına seslenen Erol Şahin, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı olan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını 2019 yılında Gençlik Konseri ile kutlayacaklarını söyledi.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Erol Şahin’e destek amacıyla organize edilen ancak Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında yaşanan katliam nedeniyle 27 Mart tarihine ertelenen halk konseri muhteşem bir şekilde gerçekleştirildi. Erdemir Ofis Yolunda gerçekleştirilen konsere, Ereğli doğumlu ünlü sanatçı Engin Atalay’ın yanı sıra Şimal ve Ece Seçkin katıldı. Konserin sunuculuğunu ise ünlü oyunculardan Tahsin Taşkın yaptı. Taşkın sahnede bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses tonu ile taklidini yaparak halka seslendi. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği halk konserinde ilk sahne alan Engin Atalay, seslendirdiği şarkılar ile halkı coşturdu. Memleketi Ereğli’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Atalay, Temmuz Ayında Erol Şahin’in düzenleyeceği konsere de geleceğini ifade ederek halktan Şahin’e destek istedi. Engin Atalay’ın şarkıları ile konsere iyice ısınan Ereğli halkı, Şimal’in sahne almasıyla birlikte daha da coştu. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu katılımcılar saatlerce yerinde duramayıp kimi zaman oynadılar, kimi zaman da dans ettiler.Genç kız ve kadınların da büyük ilgi gösterdiği konserde ünlü sanatçı Ece Seçkin’in sahne almasıyla birlikte heyecan doruğa çıktı. Ece Seçkin sahneye çıktığında gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bir halk konserinde ilk defa böyle bu kadar coşkulu ve kalabalık bir seyirci topluluğuna konser verdiğini söyledi. AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, eşi Feyzan Şahin ile birlikte sahneye çıkarak sanatçılara çiçek ve hediyeler verdiler. AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Ece Seçkin’e çiçek verirken, “Bu akşam burada 20 bin kişi var. Temmuz ayında yapılacak festivalde Atatürk Anıtı önündeki 500 bin kişilik konsere de sizi şimdiden davet ediyorum” dedi.


Halk konserinin ardından gençler AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’e teşekkür ederken bu gibi konserlerin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerini belirttiler. Konser, sahilde sunulan havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:05
  1. konser
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