0553 313 94 23

Kdz. Ereğli’de evler selden zarar gördü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ve Bakırlık köyünde yaşanan selden birçok ev zarar gördü.

21 Haziran 2019 Cuma 16:07
Kdz. Ereğli’de evler selden zarar gördü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ve Bakırlık köyünde yaşanan selden birçok ev zarar gördü. Sel felaketinde can kaybı yaşanmadı.


Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur Kızılca ve Bakırlık köylerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Selin yaşandığı tüm bölgeleri gezen ekipler hasar tespiti yapmaya çalıştı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’da hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini söyledi. Çorumluoğlu en büyük sevinçlerinin ise can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı.


Kızılca köyündeki iki köprü sular altında kalınca ulaşım bir süre sağlanamadı. Dere yatağına yakın noktada bulunan ahırlardaki hayvanlarını kurtaran vatandaşlar daha yüksek noktalara taşıdı. Kızılca köyünde ayrıca bir midibüs, köprü ve yol sel nedeniyle zarar gördü.


Bakırlık köyünde ise yaklaşık 10 evin zemin katları tamamen sular altında kaldı. Selden en fazla zarar görenlerden Serpil Demirci büyük bir korku yaşadıklarını söyledi. Evleri dere yatağına yakın noktada bulunan Demirci, devlet yetkililerinden dere yatağına duvar çekmelerini talep ederken her yağmurda yaşadıkları korkudan kurtulmak istediklerini ifade etti. Köy sakinlerinden Bülent Kandemir ise komşuları Serpil Demirci ve ailesinin selde büyük zarar gördüğünü ve evlerine ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığını belirterek, yaşadıkları soruna çözüm üretilmesini istedi. Evi selden zarar gören vatandaşlardan Erkan Demir, yeni aldığı tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Köy meydanında bulunan çocuk parkı selden dolayı kullanılamaz hale geldi. Bakırlık köyünden evleri selden zarar gören vatandaşlar devlet büyüklerinden yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini ve kendilerine yardımcı olunmasını istedi.


Kdz. Ereğli Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan komisyon selin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.
    1. ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3..
    2. Para destesinin arasına 1 dolar..
    3. Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde..
    4. Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede..
    5. Başkan Gürün Bodrum otogarında..
    6. Eskişehirspor’da 2 yıllık imza
    7. Öğretmenleri taşıyan servis devrildi,..
    8. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu..
    9. SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri..
    10. Nuri Bilge Ceylan: “Film çekmeye erken..
    11. CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası
    12. Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına..
    13. Namaz nasıl kılınır? Namazın..
    14. Batı'da 'Tıbbın hükümdarı' olarak..
    15. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör..
    16. Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali..
    17. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı..
    18. Denizlispor, Tolgahan Acar'ı transfer..
    19. İTSO’dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
    20. Kdz. Ereğli’de evler selden zarar gördü
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!