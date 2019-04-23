Kdz. Ereğli’de 23 Nisan törenle kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Kdz. Ereğli Atatürk Anıtı önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.İlçe Eğitim Müdürlüğünün Atatürk Anıtı’nın önüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylenmesi ile resmi tören daha sonra Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda devam etti. Düzenlenen Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Erdemir Genel Müdürü Cem Oral, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, aileler, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Saygı Duyuşunun bulunmasının ardından, Kdz. Ereğli Doğa Koleji Bando Takımının İstiklal Marşı söylenmesi ile başladı. Programda konuşan Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olduğunu ifade ederken konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli egemenliği sonsuza dek koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram özelliğini taşıyan 23 Nisan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara duyduğu güveninin ifadesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken geleceğe yön verecek bireyleri ve yöneticileri olan çocuklarımıza hayatı hazırlamanın ve eğitimlerinin ne denli önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Onlara geleceğe hazırlamanın aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına geldiğinin bilincindeyiz. Sevgili çocuklar en önemli sebebimiz ve onur kaynağımız olan sizlerin bayramında mutluluğunuza ortak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizler milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayatınıza devam etmesi en büyük arzumuzdur. Hedefimiz; sizleri özgürce düşünen, insiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışların doğrularını arayan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Türkiye’miz, gelecekte güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna omuzlarınızda yükselecektir. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Dünyanın bütün çocuklarına barış getirmesi temennisiyle bayramınız kutlu olsun.”

Konuşmanın ardından Kepez İlkokulu öğrencilerince halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.