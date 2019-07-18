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Kdz. Ereğli’de 10’larca iş yeri, ev ve araç sular altında kaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece boyu devam eden yağmur sabah saatlerinde sele yol açtı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:19
Kdz. Ereğli’de 10’larca iş yeri, ev ve araç sular altında kaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece boyu devam eden yağmur sabah saatlerinde sele yol açtı. Kışla, Kavaklık ve Kepez Mahallesi’nde onlarca iş yeri, ev ve otomobil sular altında kaldı.


Kdz. Ereğli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Kışla, Kavaklık ve Kepez Mahallesi’nde derelerin taşması ve rögarların tıkanması ile çok sayıda iş yeri, ev ve otomobil sular altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde Kışla Sanayi sitesine gelen esnaflar iş yerlerinin sular altında kaldığını gördü. Derinliği yer yer 1 metreyi aşan sular iş yerlerin de büyük zarara yol açtı. Kışla Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan onlarca araçta sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Kışla Sanayi Sitesi girişinde bulunan istasyonu da selden etkilendi.



Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı


Kavaklık Mahallesi’nde selin ortasında kalan vatandaşları Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdiveni ile tahliye ederek güvenli bölgeye aldı.



Selde evlerinden son anda kurtuldular


Kavaklık Mahallesi’nde ise Vedat Ayçiçek, eşi ve üç çocuğu ile birlikte evinde uyurken sele yakalandı. Son anda çocuklarını ve eşini dışarı çıkartmayı başaran Ayçiçek’in evinin içerisi yaklaşık 1 metre sularla doldu. Evindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelen Ayçiçek, kirada oturduğunu, mağdur olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Kavaklık Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesi Düğün Salonu ile yan tarafında bulunan tekstil atölyesi de Kabasakal deresinin taşması nedeniyle sular altında kaldı. Yaşanan sel nedeniyle düğün salonu kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinde ise işçiler temizlik çalışması başlattı.


Kepez Mahallesi Solak Köyü yolayrımı mevkisinde ise bir marketin deposu tamamen sularla doldu. Market yetkilisi Mücahit Özçelik deposunun tamamen sularla dolduğunu ve yaklaşık 250-300 bin TL civarında zararının bulunduğunu dile getirdi. Bölgede yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle AFAD ekipleri ilçeye gelerek incelemelere başlarken, Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:19
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