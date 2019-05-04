Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Türkçülük Gününü kutladı

Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Günü programı dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesini ve Erdemir İlkokulu tarafından düzenlenen Kan bağışı kampanyasına teşkilat olarak giderek destek verdi. Kdz Ereğli Ülkü Ocaklarında ki değişiminden sonra ilk defa bir araya gelen üniversite teşkilatı, kalabalık bir ekiple Kdz Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Safa Tel ve yönetimini karşıladı. Fakülte önünde yapılan yürüyüşün ardından 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle konuşma yapılarak, Ülkücü Yemininin yapılmasının ardından sona erdi.

Kdz Ereğli Ülkü Ocakları Malazgirt 1071 kampanyasına destek verdi:

Üniversitede ki 3 Mayıs Türkçülük Günü programının ardından Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları, Safa Tel Başkanlığında Kızılay’ın düzenlemiş olduğu Gençlik ve Spor Merkezindeki kan verme etkinliğine katıldı. 3 Mayıs Türkçülük Gününde hedefini 1071 ünite olarak belirleyen Kızılay’a çok sayıda ki Ülkü Ocakları mensubu kan vererek destek oldu.

Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Zonguldak’ta durum değerlendirmesi yaptı:

Son olarak Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanlığının düzenlediği 3 Mayıs Türkçülük Günü programına katılan Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Derneği, yapılan toplantıda Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Teşkilatının durum değerlendirmesini yaptı. Toplantıda konuşan Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Karadeniz, "Kdz Ereğli’ deki değişimin takibindeyiz, olumlu gelişmeler var, yeni yönetim genç ve dinamik, gayretlerinin farkındayız, kendilerine başarılar diliyoruz. Ayrıca bugün programımıza katıldıkları için de başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Yoğun geçen günün değerlendirmesini yapan Kdz Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Safa Tel, şu ana kadar önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “3 Mayıs Türkçülük Gününü yoğun bir program zinciri ile değerlendirdik. Yaklaşık 3 haftadır görevdeyiz. Tüm teşkilatlarımızı toparlama sürecindeyiz ve şu ana kadar önemli mesafe kat ettik. Üniversite teşkilatı bizim için önemli. Neredeyse yok olma noktasına gelmiş üniversite teşkilatımız hızla toparlanıyor, burada ki kardeşlerimiz bizim samimiyetimize samimiyetle karşılık verdiler ve bugün kalabalık bir teşkilat olarak bizleri karşıladılar ardından da güzel bir program gerçekleştirdik. Sonrasında yine hep beraber Kızılay’ın 1071 ünite hedefli kan verme etkinliğine katıldık ve daha sonrasında da Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen 3 Mayıs TürkçülükGünü programına tüm teşkilatlarımızla birlikte katılım gösterdik. Göreve geldiğimizden beri bizlere destek olan ve ayrıca bugün bu güzel programı hazırlayan İl Başkanımız Sayın Oğuzhan Karadeniz ve yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.