0553 313 94 23

Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Türkçülük Gününü kutladı

Kdz.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:37
Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Türkçülük Gününü kutladı

Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.


Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Günü programı dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesini ve Erdemir İlkokulu tarafından düzenlenen Kan bağışı kampanyasına teşkilat olarak giderek destek verdi. Kdz Ereğli Ülkü Ocaklarında ki değişiminden sonra ilk defa bir araya gelen üniversite teşkilatı, kalabalık bir ekiple Kdz Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Safa Tel ve yönetimini karşıladı. Fakülte önünde yapılan yürüyüşün ardından 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle konuşma yapılarak, Ülkücü Yemininin yapılmasının ardından sona erdi.


Kdz Ereğli Ülkü Ocakları Malazgirt 1071 kampanyasına destek verdi:


Üniversitede ki 3 Mayıs Türkçülük Günü programının ardından Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları, Safa Tel Başkanlığında Kızılay’ın düzenlemiş olduğu Gençlik ve Spor Merkezindeki kan verme etkinliğine katıldı. 3 Mayıs Türkçülük Gününde hedefini 1071 ünite olarak belirleyen Kızılay’a çok sayıda ki Ülkü Ocakları mensubu kan vererek destek oldu.


Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Zonguldak’ta durum değerlendirmesi yaptı:


Son olarak Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanlığının düzenlediği 3 Mayıs Türkçülük Günü programına katılan Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Derneği, yapılan toplantıda Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Teşkilatının durum değerlendirmesini yaptı. Toplantıda konuşan Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Karadeniz, "Kdz Ereğli’ deki değişimin takibindeyiz, olumlu gelişmeler var, yeni yönetim genç ve dinamik, gayretlerinin farkındayız, kendilerine başarılar diliyoruz. Ayrıca bugün programımıza katıldıkları için de başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Yoğun geçen günün değerlendirmesini yapan Kdz Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Safa Tel, şu ana kadar önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “3 Mayıs Türkçülük Gününü yoğun bir program zinciri ile değerlendirdik. Yaklaşık 3 haftadır görevdeyiz. Tüm teşkilatlarımızı toparlama sürecindeyiz ve şu ana kadar önemli mesafe kat ettik. Üniversite teşkilatı bizim için önemli. Neredeyse yok olma noktasına gelmiş üniversite teşkilatımız hızla toparlanıyor, burada ki kardeşlerimiz bizim samimiyetimize samimiyetle karşılık verdiler ve bugün kalabalık bir teşkilat olarak bizleri karşıladılar ardından da güzel bir program gerçekleştirdik. Sonrasında yine hep beraber Kızılay’ın 1071 ünite hedefli kan verme etkinliğine katıldık ve daha sonrasında da Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen 3 Mayıs TürkçülükGünü programına tüm teşkilatlarımızla birlikte katılım gösterdik. Göreve geldiğimizden beri bizlere destek olan ve ayrıca bugün bu güzel programı hazırlayan İl Başkanımız Sayın Oğuzhan Karadeniz ve yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden yağış uyarısı
    1. Meteorolojiden yağış uyarısı
    2. İsrail savaş uçakları Gazze’de bir..
    3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    4. Filistin Hükümeti: "AA ofisinin hedef..
    5. Aşırı yağışlar Tatvan’da hasara neden..
    6. İsrail ordusu AA ofisinin de bulunduğu..
    7. Bakanı Soylu, off road aracı kullandı
    8. Millilerden Para Okçuluk Avrupa..
    9. İsrail'in Gazze saldırılarında hamile..
    10. Otomobilin çarptığı küçük çocuk..
    11. İsrail, Gazze’ye hava saldırısında..
    12. "ABD'nin muafiyetleri uzatmama..
    13. Avrupa şampiyonu Wushu Milli Takımı..
    14. Alaplı’da trafik kazası
    15. İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu
    16. Çaycumalılar 4’üncü kez buluştu
    17. Maçın ardından
    18. ÖSO’nun PKK/PYD operasyonundan yeni..
    19. GRTC’nin ’Yerlilik ve Millilik’..
    20. TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve..
    21. Hafif ticari araç ile otomobil..
    22. Yorgun merminin isabet ettiği çocuk..
    23. "Onların varlığını ortadan..
    24. Hakkari'deki terör saldırısı
    25. Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit..
    26. Bartın’da uyuşturucu taciri tutuklandı
    27. İsrail, Anadolu Ajansı'nın ofisinin..
    28. TBMM Başkanı Şentop’dan başsağlığı..
    29. Savarga köyü terör örgütü PKK/YPG’den..
    30. Tırın çarptığı Özbekistan uyruklu..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar