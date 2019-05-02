Kdz. Ereğli TSO TOBB 75. Genel Kurulu’na katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi TOBB tarafından düzenlenen 75. Genel Kurulu’na katıldı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş,Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serdar Bakkaloğlu, Ahmet Türk Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen 75. Genel Kurulu’na katıldı. Ayrıca TSO ve TOBB ekibi Anıtkabirziyareti gerçekleştirdi.75. Genel Kurul sebebi ile çeşitli etkinlikler düzenlenerek TOBB Bahçesinde Oda ve Borsalar tarafından Yöresel Ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet tüm stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar. Diğer organizasyon ise TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi.