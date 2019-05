Kdz. Ereğli kan bağışına kayıtsız kalmadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı, Erdemir İlkokulu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Erdemir İlkokulu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Gençlik ve Spor Salonu’nda kan bağışı kampanyası sabah 09.00’da başladı. Kampanyanın açılış törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Kızılay Zonguldak İl Başkanı Aydın Ergenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Erdemir İlkokul Müdürü Yaşar Ciğer, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende bir konuşma yapan Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, Kızılay Kurumu’nun her konuda yardım muhtaç insanların yanında olduğunu ve bundan sonrada yanında olacağını belirtti. Ergenç konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Kızılay’ımız her konuda yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olmuştur ve bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Bu faaliyet alanlarından biri de ülkemizdeki kan ihtiyacını karşılayarak hastanelerimize ve hastalarımıza ulaştırmaktır. Kızılay her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor; siz bağışçılarımız, gönüllülerimiz ve değerli devlet erkânımızla beraber bu kampanyamızı yapıyor, Türkiye’nin 300 farklı noktasında bu kesintisiz devam etmesi gereken bir süreçtir. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ramazan ayları ve kış aylarında kan bağışları zaman zaman azalabiliyor ancak kan ihtiyacı sürekli devam ediyor. Bugün Malazgirt Zaferi’ne ithafen yapacağımız bu 1071 kan bağışı ile hem rekorumuzu Kdz. Ereğli’mize kazandırmış olacağız hem de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kan stoklarımıza önemli bir katkıda bulunmuş olacağız.” Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da kampanyayı gönülden desteklediğini ve 1071 hedefine ulaşacaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Çorumluoğlu konuşmasında şunları söyledi, “Ben devamlı suretle kan veriyorum ve bütün arkadaşlarıma bunu tavsiye ediyorum. Hem sağlığımız için hem de hayırlı bir iş görme anlamında güzel bir çalışma. Türk Kızılay’ımıza ve il başkanımıza teşekkür ediyorum, çünkü kan verecek kişiyle beraber bu organizasyonu kurmak da çok kolay bir iş değil. Bunu burada sağlayacaklarına inanıyorum. Milli Eğitim camiasına da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki toplanan kanın yerine gideceğine de ümidimiz tamdır. Ramazan ayında anladığım kadarıyla Kızılay kan toplama konusunda biraz sıkıntı yaşıyor, inşallah biz de bu yönde destek olacağız. Okul idaresini de tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Erdemir İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Zonguldak, Karabük ve Düzce Kızılay ekiplerince gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan bağışında toplam 730 kişiden kan alınırken, kampanyanın saat 22.30’a kadar süreceği belirtildi.