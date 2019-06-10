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Kdz. Ereğli itfaiyesinde yılan mesaisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde havaların ısınması ile birlikte son günlerde ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:20
Kdz. Ereğli itfaiyesinde yılan mesaisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde havaların ısınması ile birlikte son günlerde ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.


Kdz. Ereğli’de son günlerde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılarlar Ereğli halkına yaşatmaya devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne arka arkaya gelen yılan ihbarlarına ekipler anında müdahale ederek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağladılar.


Gelen ihbar üzerine ise Kdz. Ereğli Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Caddesi’nde bir apartmanın elektrik odasına giren yılan apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yılanlar itfaiye ekiplerinin kullandığı özel aletle yakalanarak doğaya salındı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:20
  1. doğa

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