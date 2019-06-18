Kdz. Ereğli Fransız işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşunun 99. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

18 Haziran Kdz. Ereğli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Sevdekar Aras, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenklerinin sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Halk oyunları gösterileri sergilenen tören, Ereğli’nin kurtuluş yıldönümü nedeniyle İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen spor müsabakalarında ve belediyenin düzenlemiş olduğu Osmanlı Çileği yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Ardından protokol üyeleri İnönü Parkı’nda düzenlenen resim çalıştayını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Alemdar Gemisi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle devam eden kutlama programında katılımcılara kahramanlık türkülerinden oluşan müzik dinletisi de sunuldu. Öte yandan Ereğli’nin kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Karadeniz Bölge Komutanlığı Limanı’ndaki askeri gemiler de halkın ziyaretine açıldı.