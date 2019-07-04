Kdz. Ereğli belediye meclisi toplandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunugerçekleştirdi.

Kdz. Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci oturumu Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonunda Belediye Başkanı Halil Posbıyık Başkanlığında yapıldı. Mecliste görüşülecek gündem maddeleri öncesi konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık festival hakkında bilgi verirken, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini arayarak Ereğli’ye erken gelmek istediğini, Ereğli halkı ile daha çok vakit geçirmek istediğini belirttiğini söyledi. Başkan Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Festival hazırlıklarına hep beraber başladık. Son noktaya geldik. Bu akşam koreografi gösterisi yapılacak. Moldovya’dan Rusya’dan gelen folklor grupları ile birlikte büyük bir gösteri yapılacak sahilde. Daha sonra programı hazırlıyorlar sonrasında Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı Şampiyon olmuştu onları sahneye çıkaracağız.Bu arada dün Ekrem Bey aradı Ereğli’ye bir gün evvel gelip halk ile beraber olmak istiyorum dedi. Sadece o gün gelip ödül alıp gitmek istemiyorum dedi. Onun için de Cumartesi günü saat 16:00 sıralarında gelip festival yerlerini bana gezdir halk ile iç içe olayım akşam 21:00’de ödülümü ver 22:00’de yola çıkmam lazım dedi. Geriye dönmem lazım dedi. Huzurunuzda Ereğli halkına, iş adamlarına, Tüzel kişiliği olan firmalara, kurumlara yürekten teşekkür ediyorum. Ereğli’de yaşayan esnaflara da iş adamlarına da, hepsine de Allah razı olsun diyorum. Ereğli aidiyeti yerine oturmaya başladı. Bütün Ereğli’deki iş adamlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Festivali sadece bu sene yapmak değil, gelecek seneki festivalin de katkı olarak alt yapısı hazır vaziyette diyebilirim.”

Konuşmanın ardından meclis, gündemde ki diğer maddelerin görüşülmesi ile sona erdi.