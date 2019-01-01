KDV ve tapu harcı indirimi sürüyor

İmar Barışı uygulamasıyla ilgili yapılan başvuru sürecinde sona gelinirken, konut satışlarında KDV oranı yüzde 8, tapu harçlarında ise yüzde 3 indirim oranı yıl sonuna kadar devam edecek. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ilk aylarındaki konut satış grafiğine dikkat çekerek, “Dolayısıyla sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyacımız var. Bu indirimler satışlarımıza olumlu yansıdı. KDV ve harçlarla ilgili indirimlerin ve teşviklerin bitecek olması, üzerimizdeki yükü ağırlaştıracaktır. Bunun bir süre daha devam etmesi ve sektörlere dolaylı da olsa bir katkının sağlanmasını ümit ediyoruz” diye konuştu. KDV indirimi kapsamına 150 metrekareden küçük olan konutları kapsamıyor. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran da yılsonuna kadar devam edecek. Örneğin; yılsonuna kadar 500 bin liralık konut alanlar, indirimler sayesinde 52 bin 500 lira avantaj sağlayacak.