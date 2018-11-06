KDV düşecek mi? Yüzde 18 KDV yüzde 10'a mı iniyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan motorlu araçlar başka olmaz üzere beyaz eşya ve mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra indirilmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, % 18 KDV oranlarının düşürülmesi için hükümete son dakika çağrıda bulundu. Peki KDV düşer mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ve tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi uygulaması 2018 sonuna kadar uzatılmıştı.

“Yüzde 18 KDV yüzde 10’a düşürülsün”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'sındaki konuşmasında KDV’ye ilişkin çağrıda bulundu. Ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için hükümete daha önce yaptıkları önerileri tekrar eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretten vergi alınmaması, lüks tüketim hariç KDV'nin yüzde 18'den yüzde 10'a düşürülmesi gerektiğini bildirdi.