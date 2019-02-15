KDP ve KYB arasında anlaşma sağlandı

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), hükümetin kurulması, bölgesel başkanlık ve Kerkük meselesinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den üst düzey bir heyet, KYB'nin politbüro üyeleriyle Süleymaniye kentinde bir araya geldi.

Görüşme sonrası KDP Politbüro Sözcüsü Mahmud Muhammed ve KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, ortak basın toplantısı düzenledi.

KDP Sözcüsü Muhammed, iki parti arasındaki ihtilafların ortadan kaldırılması için daha önce kurulan parti komisyonlarının büyük oranda sorunları çözdüğünü, bugün de karşılıklı anlaşma içinde kalan diğer konuları çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

KYB ile anlaşmaya vardıkları hususlara değinen Muhammed, "Hükümetin kurulması, bölgesel başkanlık ve Kerkük meselesi bu kapsamda yer alıyor." dedi.

KDP olarak anlaşmayı kabul ettiklerini belirten Muhammed, KYB'nin kendi içinde yarın düzenleyeceği toplantının ardından anlaşma taslağına imzaların atılacağına söyledi.

Muhammed, anlaşma taslağında hangi maddelerin yer aldığı ve hükümet paylaşımının nasıl olacağı hakkında ise detaylı bilgi vermedi.

KYB Sözcüsü Pire de Kerkük için bir valinin seçilmesi meselesine değinerek, "Siyasi partiler ve orada yaşayan etnik unsurların da rıza göstereceği bir aday belirlenmelidir. Kerkük küçük bir Irak'tır ve birçok etnik unsuru içinde barındırıyor." diye konuştu.

Pire, Kerkük'teki durumun normalleşmesi ve il meclisinin faaliyete geçmesinin KDP ile KYB arasındaki anlaşmaya bağlı olduğunu savundu.

IKBY'de milletvekili seçimleri 30 Eylül 2018'de yapılmasına rağmen bölgede hâlâ hükümet kurulamadı. Seçimlerde KDP 45, KBY 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islah'a Doğru Koalisyonu 5, Modern ve Özgürlük Listeleri de 1'er milletvekili çıkarmıştı.



- Kerkük'teki durum

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenlemesinden sonra Irak merkezi hükümeti Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere askeri operasyon düzenlemiş ve Peşmerge Kerkük'ten çekilmek zorunda kalmıştı.

Referanduma destek veren Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ve İl Meclis Başkanı Rebvar Talabani de kenti terk ederek Erbil'e yerleşmişti.

Irak merkezi hükümeti Kerim'in yerine Arap asıllı şimdiki valiyi Rakan Said Cuburi'yi atamıştı.