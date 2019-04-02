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KDK’ya şikayetler daha hızlı ve kolay olacak

Kamu Denetçiliği Kurumu bilgi işlem personeli tarafından yazılan ve uygulamaya konulan Şikâyet Yönetim Sistemi (SYS) törenle devreye girdi.

02 Nisan 2019 Salı 16:03
KDK’ya şikayetler daha hızlı ve kolay olacak

Kamu Denetçiliği Kurumu bilgi işlem personeli tarafından yazılan ve uygulamaya konulan Şikâyet Yönetim Sistemi (SYS) törenle devreye girdi.


Törende konuşan Başdenetçi Şeref Malkoç Kamu Denetçiliği Kurumunun güçlü olan idare karşısında insanı korumak ve idarenin hatalarını tekrar etmesini önlemek için kurulduğunu söyledi. Altı yıllık bir mazisi olan Ombudsmanlığın kısa sürede fevkalade mesafe kaydettiğini belirten Başdenetçi alınan bu mesafede kurum çalışanlarının büyük gayreti ve özverisi olduğunu ifade etti. Malkoç KDK’nın geldiği noktayı bir örnekle anlattı:


"Misal SGK artık yaptığı işten, tesis ettiği işlemden emin olmadığında vatandaşı mahkemeye değil KDK’ya yöneltiyor. Veyahut verdiğimiz kararlara uyumu bizi mutlu eden ÖSYM sayesinde 2018 yılında 2017’ye göre eğitim şikâyetlerinde yüzde 25 azalma görülüyor. İşte bu çalışmalarımızın sonucunda kuruma olan başvurular arttı. 2019 yılında 25-30 bin bandında başvuru bekliyoruz. Bunun için başvuruyu ve dosyaların işleyişini hem vatandaş için hem de kurum çalışanlarımız için kolaylaştırmak istedik ve SYS’yi hayata geçirdik. ”


Törende Genel Sekreter İbrahim Kılınç, SYS’yi tanıtan bir sunum yaptı. Kılınç sunumunda Kamu Denetçiliği Kurumu olarak şikâyet sürecini hızlı ve etkin bir hale getirmek için uğraştıklarını söyledi. 2012-2018 yılları arasında 66 bin, 2018’de 17 bin 585 şikâyet alan Kamu Denetçiliği Kurumunun 2019’un ilk üç ayında 7 bin 100 şikâyet aldığının altını çizen Kılınç, kuruma özel, yerli ve milli, dijital dosya tabanlı, maliyetsiz bir sistem geliştirerek sıfır kağıt ve sıfır bürokrasiyle çalışacak hızlı ve etkin bir düzene geçtiklerini söyledi. Kurum personeli tarafından 200 bin satır kod yazılarak geliştirilen SYS’nin şimdiden başka kurumlar tarafından takip ve talep edildiğini ifade eden Kılınç vatandaşın şikâyetlerini ve bu şikâyet dosyalarının içerdiği verileri de yeni sistem sayesinde daha güvenli bir şekilde koruyacaklarını belirtti. Kılınç konuşmasını SYS’nin yakında mobil aplikasyonunun da çıkacağını böylelikle vatandaşın başvurularını cep telefonlarına yükleyebileceği bir uygulamayla kuruma iletebileceklerini müjdeleyerek sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:03
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