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KDK’ya başvurdu, işbaşı yaptı

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran vatandaş, on aydır beklediği atama kararına kavuştu.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:01
KDK’ya başvurdu, işbaşı yaptı

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran vatandaş, on aydır beklediği atama kararına kavuştu.


Elazığ’dan KDK’ya başvuran bir genç, 2018 yılının Temmuz ayında Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) Barutsan fabrikasına kimya teknisyeni olarak atandığını söyledi. Vatandaş, başvurusunda genel müdürlüğün kendisine güvenlik soruşturmasının ardından iş başı yapacağı bilgisini verdiğini ifade etti. Aradan 10 ay geçmesine rağmen güvenlik soruşturması sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle iş başı yapamayan genç, KDK’ya başvurarak güvenlik soruşturmasının neticelendirilip, işine başlamasına izin verilmesini talep etti. KDK uzmanları, vatandaşın başvurusunu incelemeye aldı. İdareden istenen bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlandığı ancak diğer adayların soruşturması devam ettiği için sürecin uzadığı anlaşıldı. KDK, MKE’yle yaptığı görüşmeler sonucunda vatandaşa güvenlik soruşturmasından geçtiğini bildirdi. İşine kavuşan genç KDK’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:01
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