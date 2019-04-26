KDK'nin girişimiyle öğrenim kredisi bursa çevrildi

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu, yüzde 79 engelli yüksek lisans öğrencisinin kredisinin bursa dönüştürülmesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Giresun Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapan yüzde 79 engelli bir öğrenci, kendi alanı dışında bir programda yüksek lisans yaptığı için zorunlu olarak bir yıl bilimsel hazırlık okudu.

Engelli genç bu süreçte Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) burs başvurusu yaptı. Kurum yetkilileri, bilimsel hazırlık dönemlerinde burs veremediklerini, kendisine öğrenim kredisi tahsis edildiğini, gelecek yıl başvuru yapması halinde kredisinin bursa dönüştürülebileceğini söyledi.

Engelli öğrenci, bilimsel hazırlık yılını başarıyla tamamladıktan sonra yüksek lisansının ilk yılında kuruma tekrar burs başvurusu yaptı. Kurum, mevzuatında engelli öğrencilerin öncelikli burs verilecek öğrenciler arasında yer almasına rağmen öğrenciye ret cevabı verdi.

Öğrenci, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için KDK'ye başvurdu. Sorunun çözümü için KYK ile görüşmelere başlandı ve öğrencinin iddiaları belgeleriyle kuruma iletildi.

KYK, KDK'nin girişimleri neticesinde engelli öğrencinin dosyasını tekrar inceledi ve kredinin bursa dönüştürülmesini onayladı.