KDK'nin girişimiyle idari para cezalarına alt ve üst limit geldi

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararına uyan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), idari para cezalarına alt ve üst limit getirerek, bu limitlerin firmaların yıllık satış hasılatına oranlanıp uygulanmasının önünü açtı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümüşhane'de, jandarmanın yaptığı fiyat denetiminde, panodaki LPG satış fiyatıyla pompadaki satış rakamı birbirine uymayınca 459 bin liralık ceza ile karşı karşıya kalan, akaryakıt istasyonu sahibi bir vatandaş, Ombudsman'a başvurdu.

Yıllık karının 33 bin liranın altında olduğunu belgeleriyle Kamu Denetçiliği Kurumuna sunan vatandaş, bahsi geçen cezayı ödemesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Vatandaşın şikayet başvurusu üzerine idareden bilgi ve belge talep eden KDK, inceleme sonunda idarenin "ölçülülük" ilkesine bağlı olması gerektiğini belirtti.

KDK, EPDK'ye verdiği tavsiye kararında idari para cezalarının maktu olarak belirlenmesinin yerine, olayın niteliği, ihlalin büyüklüğü, işletmenin büyüklüğü gibi yönlerden değerlendirme yapılmasını ve kurum tarafından nispi ve belirli limitler çerçevesinde belirlenmesini talep etti.

EPDK, KDK'nin verdiği tavsiye kararı sonrasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca mevzuatta değişikliğe gidilmesi yönünde çalışmalar başlattı ve Petrol Piyasası Kanunu'nun idari para cezalarını düzenleyen 19. maddesi yeniden düzenlendi.



Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte idari para cezalarına alt ve üst limit konuldu, ayrıca bu limitlerin firmanın yıllık satış hasılatına oranlanarak uygulanmasının önü açıldı.

