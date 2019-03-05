0553 313 94 23

KDK'nin girişimiyle idari para cezalarına alt ve üst limit geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararına uyarak, idari para cezaları konusunda değişiklik yaptı- Buna göre, idari para cezalarına alt ve üst limit konuldu, ayrıca bu limitlerin firmanın yıllık satış hasılatına oranlanarak uygulanmasının önü açıldı

05 Mart 2019 Salı 10:43
KDK'nin girişimiyle idari para cezalarına alt ve üst limit geldi

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararına uyan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), idari para cezalarına alt ve üst limit getirerek, bu limitlerin firmaların yıllık satış hasılatına oranlanıp uygulanmasının önünü açtı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümüşhane'de, jandarmanın yaptığı fiyat denetiminde, panodaki LPG satış fiyatıyla pompadaki satış rakamı birbirine uymayınca 459 bin liralık ceza ile karşı karşıya kalan, akaryakıt istasyonu sahibi bir vatandaş, Ombudsman'a başvurdu.

Yıllık karının 33 bin liranın altında olduğunu belgeleriyle Kamu Denetçiliği Kurumuna sunan vatandaş, bahsi geçen cezayı ödemesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Vatandaşın şikayet başvurusu üzerine idareden bilgi ve belge talep eden KDK, inceleme sonunda idarenin "ölçülülük" ilkesine bağlı olması gerektiğini belirtti.

KDK, EPDK'ye verdiği tavsiye kararında idari para cezalarının maktu olarak belirlenmesinin yerine, olayın niteliği, ihlalin büyüklüğü, işletmenin büyüklüğü gibi yönlerden değerlendirme yapılmasını ve kurum tarafından nispi ve belirli limitler çerçevesinde belirlenmesini talep etti.

EPDK, KDK'nin verdiği tavsiye kararı sonrasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca mevzuatta değişikliğe gidilmesi yönünde çalışmalar başlattı ve Petrol Piyasası Kanunu'nun idari para cezalarını düzenleyen 19. maddesi yeniden düzenlendi.

Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte idari para cezalarına alt ve üst limit konuldu, ayrıca bu limitlerin firmanın yıllık satış hasılatına oranlanarak uygulanmasının önü açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:43
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
  2. Kamu Denetçiliği Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    2. 28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor
    3. Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar..
    4. CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur..
    5. AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet..
    6. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    7. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    8. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    9. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    10. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    11. Döviz kurları
    12. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    13. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    14. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    15. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    16. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    19. "Ciddi bir izleme, değerlendirme..
    20. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    21. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    22. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    23. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    24. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    25. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    26. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    27. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    28. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    29. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    30. Boşandığı kocasını bıçakladı
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!