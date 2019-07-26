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KDK’nın çağrısı üzerine TBMM’de Çocuk Hakları Alt Komisyonu kuruldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) UNICEF’le birlikte hazırladığı Çocuk Hakları Stratejisini 15 Nisan 2019 tarihinde basına ve kamuoyuna açıkladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:07
KDK’nın çağrısı üzerine TBMM’de Çocuk Hakları Alt Komisyonu kuruldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) UNICEF’le birlikte hazırladığı Çocuk Hakları Stratejisini 15 Nisan 2019 tarihinde basına ve kamuoyuna açıkladı.


Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edilişinin 30’uncu yılında Türkiye’de çocuk hakları alanında mevzuat ve uygulamada sistemin geliştirilmesine gayret ettiklerini söyledi.



“Çocukların yaşları küçük ama hakları büyük”


Başdenetçi Malkoç, çocukların yaşlarının küçük ama haklarının büyük olduğunu belirterek, “Medeni kanun gereği 18 yaşından küçüklerin herhangi bir işlem yapmaları, bir yere müracaat etmeleri, dilekçe vermeleri velilerin iznine tabidir. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu bunun istisnasıdır. Hangi yaşta olursa olsun çocuklar, bize müracaatlarını yapabilmektedir. Bir topluluk ya da insanlar ne istediklerini bilirlerse ve istediklerine nasıl ulaşacakları konusunda alın teri ve göz nuru sarf ederlerse mutlaka o istediklerine ulaşırlar. Bu yüzden Türkiye Millet Meclisi’nde bir çocuk komisyonu kurulması konusunda çok umutluyum” diye konuştu.


2012 yılından bugüne çocuklardan doğrudan başvuru alan KDK’nın hazırladığı Çocuk Hakları Stratejisi’nde çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Ombudsmanın yürütebileceği çalışma ve faaliyetlerin çerçevesi belirlenmişti.


KDK çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik hedefleri bağlamında TBMM’de daimi bir çocuk hakları komisyonu kurulmasını 2017 ve 2018 Yıllık Raporları ile bu raporların TBMM’ye sunumu esnasında gündeme getirmişti. 6328 sayılı Kanun kapsamında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından çocuk haklarından sorumlu Kamu Denetçisi olarak görevlendirilen Özlem TUNÇAK tarafından da TBMM bünyesinde Çocuk Hakları alanında daimi bir İhtisas Komisyonu kurulmasına yönelik ihtiyaç Karma Komisyon görüşmelerinde ifade edilmişti.


Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumunun destekleriyle Aralık 2018’de gerçekleştirilen ve TBMM üyeleri, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve ilgili kurumların rolü, İstişare ve Koordinasyon Toplantısında TBMM’de yasal alt yapısı oluşturulmak suretiyle daimi bir Çocuk Hakları Komisyonu kurulması önerisini katılımcıların görüşüne sunarak gündemde tutmuştur.



Çocuklar alt komisyon çalışmalarına dâhil olacak


KDK’nın gündeme getirdiği komisyon çağrısı çok geçmeden TBMM’de yankı buldu ve 3 Temmuz’da TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin oy birliğiyle Çocuk Hakları Alt Komisyonu kuruldu. Kurulun önceliği çocuğa karşı her türlü istismar ve şiddeti önlemek, çocuk işçiliği, çocuk bağımlılığı, çocuk yaşta evlilikler konusunda kalıcı çözümler üretmek çocukların hak ve özgürlükleri güvence altına almak olacağı kaydedildi.


Çocukların etkin ve dâhil olacağı etkinlikler düzenleyecek olan komisyon ilk toplantısını yaptı. Komisyonun ilk icraatı farklı ülkelerin mevzuatı incelenerek STK’lar, dernekler, kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortak akılla çözüm üretmek olacak.


Çocuklardan binlerce şikâyet alan KDK’nın da alt komisyonun çalışmalarını izlemek, dâhil olmak ve destek vermek için hazırlıklar yaptığı iletildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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