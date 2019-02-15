0553 313 94 23

KDK'den "uyuz" başvurusuna dostane çözüm

Kamu Denetçiliği Kurumu, cezaevinde uyuz hastalığına yakalanan bir mahkumun şikayet başvurusunu "dostane çözüme" kavuşturdu

15 Şubat 2019 Cuma 11:19
KDK'den "uyuz" başvurusuna dostane çözüm

TBMM (AA) - ALP ÖZDEN - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) cezaevinde uyuz hastalığına yakalanan bir mahkumun şikayetini, gerekli girişimlerde bulunarak "dostane çözüm" ile sonuçlandırdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 yılı raporunda, Adalet Bakanlığı ve Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun, yakalandığı uyuz hastalığı ile ilgili gerekli tedbirleri almadığını, her iki kurumun da kendisine yazılı bilgi vermediğini iddia eden başvuranın, bu hususta gereğinin yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep ettiği aktarıldı.

Konu hakkında bilgi edinilmek üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge talep edildiği, ayrıca anılan idarenin "dostane çözüme" davet edildiği belirtilen raporda, "Genel Müdürlüğün cevabi yazısında, uyuz hastalığının tam tanısı konulduktan sonra, Kurum aile hekimi tarafından gerekli ilaç tedavilerinin düzenlendiği, hastalığın başka koğuşlara da sıçramaması için ilgililerin bulunduğu koğuşun karantinaya alındığı, tutukluların yatak ve battaniyelerinin değiştirildiği, elbiselerinin yüksek ısıda yıkanarak dezenfekte edildiği, ayrıca, yapılan tedavileri sonucunda iyileşenlerin, yeni yatak ve battaniye bulunan ve ilaçla dezenfekte edilen yeni koğuşa yerleştirildikleri, hastalığın yayılmaması için gerekli sağlık önlemlerinin alınarak hastaların tedavilerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir." denildi.

Öte yandan, başvuranın uyuz hastalığı ile ilgili tedavilerinin düzenlendiği, tedavi sürecinin yakından takip edildiği, Kurum hekimi tarafından koğuşlarda muayene ve kontrollerinin yapıldığı, ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklulara olduğu gibi şikayetçinin sağlık sorunları ile ilgili gerekli tüm tetkiklerin ve tedavilerin özenle yerine getirildiği, infaz kurumlarında yaşayan hükümlü ve tutukluların, özgürlüğünden yoksun olmayan her vatandaşın yararlanabildiği sağlık haklarından ve hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırıldığı bilgilerinin verildiği aktarılarak, başvuru hakkında dostane çözüm kararı verildiği ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:19
  1. dostane çözüm
  2. KDK
  3. uyuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Aydın, sınır kapısında incelemelerde bulundu
    1. Kaymakam Aydın, sınır kapısında..
    2. Çanakkale'de kar yağışı
    3. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi..
    4. 93 yaşında yeniden aday oldu
    5. Yaşama tutunduğu futbolda engeline de..
    6. Kadir Bütüner güven tazeledi
    7. Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini..
    8. Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti
    9. Besicilerin hayatı 12 ay naylon..
    10. Anne ve baba adayları doğuma ve bebeği..
    11. İDO’dan Sevgililer Günü’nde ’first..
    12. Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi..
    13. Robotik kodlama öğrencilerine ‘İlham..
    14. Polisgücü açık alan kadın ve erkek..
    15. Emet’te 70 işçiye yüzde 30 zam
    16. Kayaklı koşucular kamp molasını atlı..
    17. Semih Saygıner, yeniden bir numara..
    18. AFAD Hastane personeline eğitim verdi
    19. Tekirdağ’da eylem hazırlığındaki 6..
    20. (Özel haber) Gençlik hayalini 78..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi