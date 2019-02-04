0553 313 94 23

KDK'den TSK'ye tavsiye kararı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil memura periyodik uygulanan sağlık kontrolü, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararı üzerine kaldırıldı

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:13
KDK'den TSK'ye tavsiye kararı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan sivil memura periyodik uygulanan sağlık kontrolü, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararı üzerine kaldırıldı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TSK'de görev yapan bir sivil personel, periyodik muayenede, "TSK'de görev yapamaz" raporu verilince açığa alındığı için KDK'ye başvurdu.

Başvurucu personel, 20 yıldır masa başında çalıştığını ve görevini hiç aksatmadan yerine getirdiğini belirterek, geçen yıl, kurum tarafından istenen periyodik muayenede kendisine "TSK'de görev yapamaz" raporu verildiğini kaydetti.

Başvurucu TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde sivil personel için ayrı bir muayene değerlendirme çizelgesinin düzenlenmesini ve kendisi gibi sivil memurların buna göre değerlendirilmesini talep etti.

Talebi inceleyen ombudsman, Milli Savunma Bakanlığından başvurudaki iddialara ilişkin bilgi ve belge talep etti. Ombudsman, Milli Savunma Bakanlığından gelen cevabı ve ilgili mevzuatı inceledikten sonra tavsiye kararı aldı.

- MSB'den periyodik muayene direktifi

Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında, TSK'de 20 yıldır görev yapan başvuranın yönetmelikte öngörülmediği halde yönerge kapsamında periyodik sağlık muayenesine gönderildiğinin altı çizildi.

Ombudsman anılan yönergedeki periyodik muayene hükmünün ve bu hüküm kapsamında başvuran hakkında tesis edilen işlemin ortadan kaldırılması için Milli Savunma Bakanlığına tavsiye kararını iletti.

Milli Savunma Bakanlığınca, Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararı sonrası Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki devlet memurlarının periyodik muayenelerinin durdurulmasına ilişkin personele direktif verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:13
  1. KDK
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi
    1. Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları..
    2. İngiltere Guaido'yu "geçici devlet..
    3. Mehmet Demirkol'dan Kagawa yorumu:..
    4. İspanya Guaido'yu "geçici devlet..
    5. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Programı
    6. Turkcell'in Hesabım uygulamasının yeni..
    7. TEB'den kredi kampanyası
    8. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordu'da..
    9. Darbeci hainden mahkemeye 'darbe'..
    10. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası..
    11. 'Antibiyotiğe karşı onu tüketin'
    12. Quaresma'nın yeni adresini açıkladı!..
    13. Beymen Club'tan "Sevgililer Günü"..
    14. Enflasyon gıdadan beslendi
    15. "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"
    16. Emekçilerin hakları kollanmalı
    17. Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar..
    18. Giresunspor'da Ümit Özat'la yollar..
    19. Dağıtım bedeli bizde %35, Avrupa’da %50
    20. İngiltere'den skandal Venezuela kararı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!