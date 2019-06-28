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KDK'den sağlık çalışanı için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4 yıl boyunca tayin hakkı olmayan sözleşmeli sağlık çalışanının, sağlık sorunları nedeniyle ailesinin yanına tayin edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı

28 Haziran 2019 Cuma 10:42
KDK'den sağlık çalışanı için tavsiye kararı

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, 4 yıl boyunca tayin hakkı olmayan sözleşmeli sağlık çalışanının, sağlık sorunları nedeniyle ailesinin yanına tayin edilmesi yönünde tavsiye kararı alındı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, Rize'de Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışan ve göreve başladıktan bir süre sonra beyninde anevrizma tespit edilen bir personelin, hastalığı nedeniyle ailesinin yanına tayin başvurusunu henüz zorunlu hizmet süresi bitmediği için reddetti.

Bunun üzerine KDK, konuyla ilgili sağlık teknikerinin başvurusu ile Sağlık Bakanlığından gelen bilgi ve belgeleri inceleyerek, tavsiye kararı verdi.

Kararda, "sözleşmeli sağlık personelinin 4 yıl süreyle başka yere atanamayacağı" yönünde bir hüküm bulunsa da başvuranın atanmasından sonra ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

Başvuranın tedavisinin yapıldığı hastanenin kısıtlı imkanlarından ötürü daha kapsamlı bir merkeze naklinin uygun görülmesinin tayin talebinin önemli bir gerekçesi olduğu belirtilen karar, Sağlık Bakanlığına da iletildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:42
  1. başvuru
  2. KDK'den tavsiye kararı
  3. Sağlık Çalışanı

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