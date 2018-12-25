KDK'den MEB'e tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası yerleştirmelerden kaynaklı şikayetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yönelik tavsiye kararı alındı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, liseye yerleştirmede mağduriyet yaşayanlar, sorunun giderilmesi için KDK'ye başvurdu.

Oğlunun okula ancak iki vasıta değiştirerek gidebildiğini ifade eden başvurucu, bir futbol takımının lisanslı oyuncusu olan çocuğunun profesyonel spor yaptığını, bu nedenle okuluna zaman ayıramadığını bildirdi.

Diğer bir başvurucu ise çocuğu eşit şartlardaki bir başka öğrenciden bir ay büyük olduğu için istediği liseye kaydının yapılmadığını ifade etti.

Ortaokuldan mezun olan çocuk sayısı ile o bölgede lise kontenjanının yetersiz olması yüzünden çocukların daha uzak okullara gönderilmesi konusu da şikayet edildi.

Anadolu liselerinin bazılarının sınavlı bazılarının sınavsız öğrenci almasının adaletli olmadığını savunan bazı başvurucular, bu durumu KDK'ye iletti.

Şikayetleri değerlendiren KDK, Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmek üzere tavsiye kararı aldı.

Tavsiye kararında, bir bölgede mezun ortaokul öğrenci sayısı ile bölgedeki lise kontenjanı arasındaki dengeyi sağlayacak gerekli altyapı çalışmalarının sağlanması gerektiği bildirildi.

Kılavuzlardaki kriterlerin, objektif ve bilimsel ilkelerle sistemin amacına uygun olmadığı ifade edilen KDK kararında, uygulamaların hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine, hakkaniyete ve fırsat eşitliğine aykırı olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen tavsiye kararında, KDK'ye başvuran ve benzer durumda olan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için uygun standarttaki düzenlemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.