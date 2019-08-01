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KDK'den İzmir Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı

KDK, satın aldığı dairenin ihale bedelini ödemediği için teminatı belediyeye gelir kaydedilen şikayetçinin parasının iade edilmesi tavsiyesinde bulundu

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
KDK'den İzmir Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İzmir Büyükşehir Belediyesine, aldığı dairenin ihale bedelini ödemediği için teminatı belediyeye irat (gelir) kaydedilen şikayetçinin parasının geri verilmesini tavsiye etti.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin konut satış ihalesine katılarak bir daire alan vatandaş, ihalenin hemen ardından acilen hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi ve bir ay süreyle hastanede kaldı. İhale bedelini 15 gün içinde ödemediği için yatırdığı 11 bin liralık geçici teminat bedelinin irat kaydedildiğini öğrenen vatandaş, belediyeye başvurarak hastalığını kanıtlayan belgeler sundu ve teminat bedelinin iadesini talep etti.

Belediye yetkililerinin, bütçeye irat kaydedilen bedelin geri ödemesini yapamayacaklarını belirterek talebi reddetmesi üzerine vatandaş, KDK'ye başvurarak teminat bedelinin iadesini istedi.

KDK, konuyla ilgili belediyenin ilgili bölümünden bilgi ve belge talep etti. Belediyeden gelen cevabi yazıda teminatın belediye bütçesine irat kaydedilmesinin kanuni zorunluluk olduğu ve işlemin geri döndürülemeyeceği ifade edildi.

KDK'nin, mevzuatta yaptığı araştırma sonucu Devlet İhale Kanunu'nun 62'nci ve 69'uncu maddesinde ağır hastalığın sözleşmenin bozulmasına neden olarak düzenlendiği görüldü. Bunun üzerine KDK, şikayet başvurusunda belirtilen durumun bu maddeler kapsamına girdiğini kaydederek, vatandaşın teminat bedelinin iadesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Açıklamada idarenin bütün birimleriyle vatandaş arasında köprü olan Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019'un ilk altı ayında gelen 10 bin şikayetin yüzde 8'ini mahalli idarelerce yürütülen hizmetlerin oluşturduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
  1. İzmir Belediyesi
  2. KDK

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