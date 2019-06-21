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KDK'den "emekli maaşından haciz"e karşı tavsiye kararı

KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi

21 Haziran 2019 Cuma 10:32
KDK'den "emekli maaşından haciz"e karşı tavsiye kararı

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte birini kesen Gelir İdaresi Başkanlığını şikayet eden vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşayan ve kapattığı iş yeri nedeniyle devlete vergi borcu olan vatandaşın, 2004'te borçlarına karşılık emekli maaşının üçte biri kesilmeye başladı.

5510 sayılı Kanun'a, 2008 ve 2009'daki aylık ve ödeneklerin takibi ve tahsili gereken alacaklar ve nafakalar dışında haczedilemeyeceği, haczedilmesine ilişkin taleplerin ise ancak borçlunun izni alınarak yapılabileceği hükmü konuldu. Yasada yapılan bu değişiklik üzerine İzmirli vatandaş, 2009'da Emekli Sandığı İzmir Bölge Müdürlüğüne başvurarak maaşındaki haczin kaldırılmasını talep etti. Kurum, maaştaki haczi kaldırdı, vatandaş da borcunu yapılandırdı ve ödemeye başladı.

Ancak 2011'de vatandaşın vergi borçlarının taksitini aksatmaya başlaması üzerine vergi dairesi, vatandaşın banka hesaplarına ve babasından miras taşınmazlara haciz uyguladı. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının borçlu vatandaşın emekli maaşını da tekrar kesmeye başlaması sonucu vatandaş, idareye itiraz dilekçesi yazdı.

Dilekçesi reddedilen İzmirli emekli, KDK'ye başvurarak maaşının kesilmesinin hukuki olmadığını belirtti ve bu uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerektiğini iletti.

KDK, vatandaşın başvurusunu inceleyip idareden belgeleri talep ederek, yaptığı araştırma sonucunda tavsiye kararı vererek vatandaşı haklı buldu, şikayetçiye karşı idarenin tavrının hukuka ve hakkaniyete uymadığının altını çizdi.

Kararda vatandaşın vergi borcuna itiraz etmediği, emekli maaşındaki kesintinin borçlunun izni olmadan gerçekleştirildiğinin belirlendiğini belirten KDK, Gelir İdaresi Başkanlığına, vatandaşın maaşındaki haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının şikayetçiye iade edilmesi yolunda tavsiye kararı verdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:32
  1. emekli maaşı
  2. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)

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