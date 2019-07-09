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KDK'den "çocuklara oyun parkı yapılsın" kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Sivas'taki köyüne çocuk parkı yapılmasını ve sosyal alanlara oturma bankları verilmesini isteyen vatandaşın başvurusunu haklı bularak ilgili idareye oyun parkı yapılıp oturma banklarının konulması yönünde tavsiye kararı verdi

09 Temmuz 2019 Salı 11:07
KDK'den "çocuklara oyun parkı yapılsın" kararı

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sivas'taki köyüne çocuk parkı yapılmasını ve sosyal alanlara oturma banklarının verilmesini isteyen vatandaşın başvurusunu haklı buldu ve ilgili idareye oyun parkı yapılması ve oturma banklarının konulması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre başvurucu, köyünde oyun parkının yapılması için gerekli yerlere başvurduğunu ancak taleplerine herhangi bir çözüm üretilmediğini belirtti.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran vatandaş, köyüne çocuk parkı yapılmasını, masa ve oturma bankı verilmesini istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvuruyu haklı buldu ve ilgili idareye tavsiye kararı gönderdi.

KDK verdiği kararda, kamu hizmetlerinin sunulmasında belirli standartların yakalanması için tüm kamu görevlilerinin uyması gereken kurallar belirlendiğini kaydetti.

Ayrıca KDK, İl Özel İdaresinin görevleri arasında köylerdeki sosyal alanlara yönelik uygulamaların, bu alanların kurulumunun, bakımının ve onarımının sayıldığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, idarenin vatandaşın talebine "bürokratik otomasyon kalıbı" içeren bir cevap vermesinin hukukun üstünlüğüne uygun olmadığı değerlendirmesini yaptı.

KDK, başvuranın taleplerinin değerlendirilmesi, taleplerin gerçekleştirilme tarihinin belirlenmesi ve yatırım programlarına alınması için gerekli işlemlerin tesis edilmesi yönünde Sivas Valiliğine tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:07
  1. Kamu Denetçiliği Kurumu

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