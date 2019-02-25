KDK personeli kan verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türk Kızılayı aracılığıyla kan stoklarının artırılması için KDK personelinin de katıldığı, kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinlikte Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kan vermenin önemine dikkat çekti.

Kamu kurum ve kuruluşları kan bağışı etkinliklerini sürdürüyor. Kamu Denetçiliği Kurumu da, Başdenetçi Malkoç ve personelinin katılımıyla Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Etkinlik KDK binasının içerisinde gerçekleştirildi. Kan vermek isteyen personel önce Kızılay’ın kan verme evraklarını doldurup, doktorun onayını aldıktan sonra bağışta bulundu. Kamu Başdenetçisi Malkoç’da kan verdi. KDK personelinin kan bağışına yoğun bir ilgisi olduğunu kaydeden Malkoç şöyle konuştu:

“Kızılay, Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri, Türkiye’deki kan ihtiyacını, her hal ver şartta karşılayan bir kurumumuz. Kan vermenin vatandaşlarımıza faydası var. Birisi sağlık açısından diğeri toplumda kana ihtiyacı olan bir çok insana katkı sunuyor olması. Kızılay’ımız sadece yurt içinde değil yurt dışındaki faaliyetleriyle de göz bebeği niteliğinde ve bir çok fonksiyonu var. KDK olarak Kızılay’ı elimizden geldiğince destekliyoruz. Türkiye’de bu tür kuruluşlarımızın artması için vatandaşlarımızın destek olması gerekiyor. Türkiye sadece Misak-ı Milli sınırlarından ibaret değil. Türkiye’nin nüfusu 80 milyon ama gönül coğrafyasında yüz milyonlarca insana tesiri var.”